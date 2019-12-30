Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Ünal Karaman depremi yaşanıyor. Her şey Konya deplasmanındaki 1-0’lık galibiyet sonrası başladı. Takımın oyununu beğenmeyen Başkan Ahmet Ağaoğlu “Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Trabzonspor’un oynayacağı futbol kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor” ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz gün 6-2 kazanılan Kayserispor maçından sonra ise Karaman bu sözlere iğneli karşılıklar verdi. “Başkan bazen başkan gibi değil taraftar gibi konuşuyor” diyen Karaman “Eleştirileri üzerime alıyorum. Bunları yüzüme de söylerse ona diyeceklerim var” diyerek sinyali vermişti.

İkna çabaları

Karaman’ın bu sözleri iki taraf arasındaki ipleri kopardı. Karaman yönetime istifasını sundu. Bordo-mavili yönetim dün gece tesislerde acilen toplanıp Karaman’ın durumunu masaya yatırdı. Başkan Ağaoğlu’nun en çok da Karaman’ın “Eğer birileri kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışırsa onun boğazına takılırım” sözüne bozulduğu öğrenildi. Ünal Hoca’nın gönderileceği haberlerinin ayyuka çıkmasından sonra taraftarlar tesisleri bastı. Taraftarlar “Burası Trabzon, İstanbul değil!”, “Trabzon’un çocuğu Ünal Karaman” ve “Yönetim gelecek, hesap verecek!” şeklinde tezahüratlarda bulundu. Yönetim hocayı ikna etmek için seferber oldu. İzmir’e gidecek olan Karaman, baskılar karşısında uçağı kaçırdı, tesislerden ayrılamadı.

Oy yiğidim oy civanım…

Bordo-mavili taraftarlar tesislere akın ederken “Oy yiğidim oy civanım tüketme umutlarını. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım” türküsünü söyledi. Emniyet güçleri güvenlik önlemlerini artırırken elektrik direğine çıkan taraftarlara anons yapıldı.

Sörloth mest ediyor

Trabzonspor'un Kayserispor'u 6-2 yendiği maçta iki gole imza atan Alexander Sörloth, parlamaya devam ediyor. Ligde toplam 12 gole ulaşan Norveçli oyuncu bordo-mavili formayla kariyer rekorunu egale etti. Bütün kulvarlarda ise 15 gol atıp 6 asist yapan Sörloth, 2016-17 sezonunda Midtjylland'da oynadığı dönemde 15 gol atarak en golcü dönemini yaşamıştı. Genç yıldız daha ilk yarıda bu rakama ulaşmış oldu.

YEREL BASINDAN ÖVGÜ

Fırtına değil tsunami

Trabzonspor'un 6-2'lik Kayserispor galibiyeti yerel medyayı coşturdu. Karadeniz gazetesi "Akyazı'da fırtına değil tsunami koptu" derken Kuzey Ekspres "Fırtına gol oldu yağdı", Taka ise "Yeni yıla 6 gollü selam" başlıklarını kullanıp "O şampiyonluk 2020'de gelecek" diye yazdı.

AĞABEYİNİ KAYBETTİ

Başın sağ olsun Gökmen Şahin

TSYD Trabzon Şubesi Mali İşler Sorumlusu ve aynı zamanda İHA muhabiri olan arkadaşımız Gökmen Şahin'in ağabeyi Engin Şahin vefat etti. Merhum Engin Şahin'in cenazesi bugün Trabzon Ortahisar Yeşilyurt Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra defnedilecek.