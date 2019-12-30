Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Ligde 11. haftada oturduğu liderlik koltuğundan Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek sezonun ilk devresini galibiyetle kapattı. Ligde 11. haftada oturduğu liderlik koltuğunu korumayı başaran ve geçtiğimiz hafta 2019'u en tepede bitirmeyi garanti altına alan Yiğidolar, sahasındaki maçta Göztepe karşısında biraz tutuk futbol sergilese de rakibini tek golle geçmeyi başardı. Maça hızlı başlayan Yiğidolar ilk yarıda bulduğu pozisyonları bir türlü değerlendiremedi. Göztepe ise zaman zaman geliştirdiği ataklarda etkili oldu.

Boş kaleye attı

İlk yarının golsüz kapanmasının ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ikinci yarıda 65'te Fernando'nun yerine Arouna Kone'yi oyuna aldı. Bu değişikliğin hemen ardından 67'de defansın arkasına sarkan Kone'nin asistinde Yatabare, bomboş durumda tek vuruşla ağları havalandırdı ve Sivasspor 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Sivasspor ligin 17. haftasında Göztepe'yi tek golle mağlup ederek 37 puana ulaştı ve sezonun ilk yarısını zirvede kapattı.

EMRE KESTİRİP ATTI

İşi yarım bırakmak yok

Transferde takım arkadaşı Mert Hakan ile birlikte adı en çok geçen oyunculardan biri olan Emre Kılınç, maç sonunda yaptığı açıklamada "Takım olarak çok iyi gidiyoruz. Transferle ilgili diyecek bir şeyim yok, söz yönetimde Biz buradayız, gitmek istemiyoruz. Başladığımız şeyi yarım bırakıp gitmek olmaz" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Mert Hakan cezalı

Karşılaşmanın ilk yarısında sarı kart gören Mert Hakan Yandaş, cezalı duruma düştü. Göztepe maçında bir kafa vuruşu üst direkten dönen yıldız oyuncu ligin ikinci yarısında oynayacakları Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

ÇALIMBAY MUTLU

Liderliği hak ediyoruz

Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay "17 haftadır gol atmadığımız maç yok. Göztepe karşısında ilk yarı zorlandık ama ikinci yarı hem baskı kurduk hem de pozisyon bulduk, karşılığını aldık. Sivasspor oynadığı futbolla liderlik koltuğunu hak ediyor" diye konuştu.