Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ersun Yanal’dan galibiyet sonrası bir kere daha aynı vurgu geldi: BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ. Daha önce puan kayıpları sonrası bu motivasyon sözünü kullanan Fenerbahçe’nin teknik patronu, Rize deplasmanında alınan üç puan için “Pozisyon zenginliği olmayan bir oyundu. Birçok iyi oynadığımız maçlarda kazanamadık. Oyunun ofansif yönlerini güçlü oynayabileceğimiz anlar vardı. Sadece skoru aldık. Hakem değerlendirmelerini kamuoyuna bırakıyorum. Ayrıca maç sert geçmesine rağmen sakatlıkların olmaması bizim için sevindirici” ifadesini kullandı.

Toplantı 6 Ocak’ta

“Biz bütün doğru yapmaya çalışan bir kulübüz” diyen Yanal “Bu doğruların içinde futbol doğruları da var. Bu doğruları oynayıp ligi zirvede kapatmak istiyoruz. Biz şampiyon olacağız. Arkadaşlarımız emin” dedi. Transfere hazır olduklarını da vurgulayan Ersun Hoca, derbi sonrasında yapacağını söylediği ancak sonra iptal edilen detaylı basın toplantısı konusunda da “Hafta içi açıklamamız olacaktı. Hafta içi başkanımızın açıklamasının ardından açıklama yapmamız doğru olmazdı. Kampta birlikte olacağız. (6 Ocak’ta) Çok daha sağlıklı bir ortamda konuşuruz” dedi.

Taraftara ihtiyaç olacak

Oyuna ikinci yarıda giren Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu. rakiplerin galip geldiği haftada kazanmanın önemli olduğunu belirterek “2019’u üç puanla kapatmak güzel moral oldu. 2020’de telafisi olmayan haftalar yaşayacağız. İlk 3-4 haftalık periyotta üstte bulunan takımlarla karşılaşacağız. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız olacak” dedi.

Kirletilen oyun!

Ersun Yanal, Rizespor taraftarının maç içerisinde kendisine yönelik “Şike yapsana” yönündeki tezahüratı için “Futbolun dışında her şey bizi kirletiyor. Bir zatı muhteremin kirlettiği olaylar... Zaten mahkeme süreci devam ediyor” ifadelerini kullandı. Tepkinin sebebi Trabzon’u çalıştırdığı dönemdeki Bursaspor mücadelesiydi.

TOLGA CİĞERCİ:

Ne görev verilirse...

Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın çok yönlü olarak kullandığı isimlerden Tolga Ciğerci, Rize maçı sonrası “Benim için önemli olan takıma katkı verebilmek. Hoca sağ, sol, orta diyorsa ben elimden geleni yaparım. Şu an takıma katkı vermek benim adıma sevindirici” diye konuştu.

MOHAMED ABARHOUN:

Teslimiyet yok

Çaykur Rize’nin tek golünü atan Mohamed Abarhoun, Fenerbahçe’ye karşı iyi mücadele ettiklerini belirterek “Genele baktığınızda teslimiyet yok. Hafta içinde çalıştığımız pozisyondan gol de attık. Ne yazık ki şanssız bir golle yenildik. İleriye bakmalıyız” ifadesini kullandı.

STATTA ANONS YAPILDI

Rize Rizesporludur

Fenerbahçe maçı öncesinde stat hoparlöründen tribünlerden destek istenirken, “Rize, Çaykur Rizesporludur” çağrısı yapıldı. Hatırlanacağı gibi Başkan Hasan Kartal hafta içinde Rize doğumlu insanların kulübe sahip çıkmalarını istemişti.

RİZE’NİN HOCASI KARTAL:

Kontrol bizdeydi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Maça biraz istediğimiz gibi başlayamasak da yediğimiz golden sonra kendimize geldik, oyunu dengeledik. Her şey kontrolümüzdeydi, planladığımız gibi gidiyordu. Fenerbahçe’ye ikinci yarı pozisyon vermedik. Bizim pozisyonlarımız olabilirdi, son pasları iyi değerlendirebilseydik sonuç alabilirdik. Beklemediğimiz anda beklenmedik şekilde bir gol yedik” dedi.