Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

DG Sivaspor, tecrübeli bir başkan Mecnun Otyakmaz ve Sivaslı olan Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile sezona oldukça mütevazı bir kadroyla girdi. Toplam 27 milyon 800 bin avroluk transfermarket değeri olan Sivasspor, lige 3-0’lık Beşiktaş galibiyetiyle başladı. 11. haftada Konya galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturdu. Ve bir daha da bırakmadı. DG Sivasspor, ilk yarılar itibarıyla Süper Lig’deki en başarılı performanslarından birini sergiledi. Sivas ekibi, Süper Lig’de mücadele ettiği ve şampiyonluğu kıl payı kaçırdığı 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında da ilk yarıyı 37 puanla lider tamamlamıştı.

Kaybetmekte yarıştılar

Beşiktaş, 6. hafta sonunda lig 16’ıncısıydı ve küme düşme hattındaydı. F.Bahçe ise deplasmanda yokları oynadı. G.Saray, tarihinin en kötü ilk yarılarından birini yaşadı. Başakşehir Okan Buruk ile birlikte lig, kupa ve Avrupa dahil üç kulvarda yoluna devam etti. Trabzonspor sakatlıklarla boğuşmuş olsa da yeni transferleri ile özellikle hücum hattında çok etkili oldu. Antalyaspor’un F.Bahçe’yi, Y. Malatyaspor’un Beşiktaş’ı, Göztepe’nin Trabzon’u, Başakşehir’in G.Saray’ı deplasmanda mağlup etmeleri akıllarda kalan sonuçlardı.

EN ÇOK NELERİ TARTIŞTIK?

∂ G.Saray’ın Falcao transferinde uzun süren görüşmelerini ve haftalar süren sakatlığını.

∂ 4. haftadaki Alanya-F.Bahçe maçındaki hakem ve VAR performansı, kural hatası, maç tekrarı başvurularını.

∂ 5. haftadaki Beşiktaş-Başakşehir maçı sonrası hakem Suat Arslanboğa’nın sözleşmesinin feshedilmesini.

∂ Y. Malatya-F.Bahçe ve Göztepe-F.Bahçe maçlarında kalecilerin penaltı atışlarında yaptıkları ihlallerini.

∂ 5 Aralık’ta Futbol Federasyonu, MHK ve F.Bahçe Başkanları’nın Zorlu Center’da buluşmalarını.

∂ 16. haftadaki F.Bahçe-Beşiktaş maçı sonrası hakem ve VAR tartışmaları tavan yaptı.

KAYSERİ’DEN İKİ TANE İLK

1) Emre Demir (15 yaş, 10 ay, 5 günlük) 11. haftada G.Birliği’ne gol atarak Süper Lig’in en genç gol atan oyuncusu oldu.

2) Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olarak kayıtlara geçti.