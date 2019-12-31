Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

MİLLİ TAKIMA 'GÜNEŞ' DOĞDU

Uzun süredir başarısızlıklar yaşayan A Millî Futbol Takımı, Şenol Güneş’in başa geçmesiyle yeniden şahlandı. İlk olarak Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile yollar ayrıldı. Beşiktaş’taki görevini bırakan Şenol Güneş’le 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası’nı kapsayacak şekilde dört senelik anlaşma sağlandı. EURO 2020 grup elemelerine son dünya şampiyonu Fransa’yı Eskişehir’de oynanan maçta 2-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlılar, kalan maçlarında sadece İzlanda’ya deplasmanda mağlup oldu. Toplamda üç gol yediği H Grubu’nda 23 puan toplayan millîler, Fransa’nın ardından ikinci olarak EURO 2020’ye direkt katılım hakkı elde etti. Ay-yıldızlılar, tarihinde beşinci defa (1996, 2000, 2008, 2016) katılacağı Avrupa Şampiyonası’nın grup aşamasında İtalya, İsviçre ve Galler ile karşılaşacak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA...

Sultanlar ikinci oldu

∂ Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Filenin Sultanları ikinci oldu. Tarihinde ikinci defa final oynayan A Millî Takım, Ankara’daki maçta son şampiyon Sırbistan’a 21-25, 25-21, 25-21, 22-25, 15-13’lük setlerle 3-2 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.

İKİ ALTIN BİRDEN

Altın kız Şaziye

∂ Dünya Halter Şampiyonası’nda Şaziye Erdoğan koparmada 77 kiloyla altın madalya kazanırken, silkmede ise 92 kilo kaldırarak gümüş madalyada kaldı. Şaziye toplamda da 169 kiloya ulaşarak ikinci altın madalyayı Türkiye’ye getirdi.

GAZİ’DE YİNE GÜLDÜ

Çelik beşledi

∂ 93. Gazi Koşusu’nu Melis Kurtel Emin’in sahibesi olduğu, Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı “The Last Romance” adlı safkan kazandı. Ahmet Çelik, at yarışlarının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu’nda üst üste beşinci defa birincilik elde etti.

DÖRDÜNCÜ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Buldozer Rıza!

∂ Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde altın madalya kazandı. Millî güreşçimiz, bu stilde dört defa dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Olimpiyat ikincisi Kayaalp, üçer dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi’yi geride bıraktı.

KUPALARI TOPLADI

Galatasaray’dan üçleme

∂ Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun son haftasında misafir olduğu Göztepe’yi 1-0 yenen Galatasaray şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılılar böylece tarihinde 21. defa bu başarıya imza attı ve bu alandaki en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin iki şampiyonluk önünde yer aldı.

KUPALARI TOPLADILAR

İngiliz istilası

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonları İngiltere’den çıkarken finallerin hepsi İngiliz takımları arasında oynandı. Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham’ı, İstanbul’daki Süper Kupa finalinde ise Chelsea’yi yenerek şampiyonluklar yaşadı. UEFA Avrupa Ligi’nde ise Arsenal’i mağlup eden Chelsea kupayı kaldırdı.

BARTU-KIŞ-SURAL...

Acı kayıplar

Alanyasporlu futbolcu Josef Sural trafik kazasında hayatını kaybetti. Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Can Bartu 83 yaşında; Ankara’da uzun süredir tedavi gören olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski millî güreşçi Tevfik Kış, 85 yaşında vefat etti. Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, yeni kulübü Cardiff City’ye transfer olmak için yaptığı yolculukta uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

NADAL VE DJOKOVIC ZİRVEDE

Nefes kestiler

∂ Teniste grand slam turnuvaları yine çok heyecanlıydı. Erkeklerde Rafal Nadal, ABD ve Fransa, Novak Djokovic de Wimbledon ile Avustralya’da zafere uzandı. Kadınlarda ise Naomi Osaka (Avustralya), Ashleigh Barty (Fransa), Simona Halep (Wimbledon), Bianca Andreescu (ABD) şampiyon oldu.

YILDIRIM DEMİRÖREN BIRAKTI

TFF’de Özdemir devri

∂ Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören görevinden istifa etti. TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararla görevi bırakan Demirören’in yerine, yapılan seçim sonucunda Fenerbahçe eski asbaşkanı Nihat Özdemir geçti.

SCHUMACHER’E YAKLAŞTI

Hamilton yine zirvede

∂ Formula 1’de Mercedes’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton dünya şampiyonu oldu. Bu zaferle üst üste üçüncü toplamda altıncı dünya şampiyonluğunu yaşayan Hamilton, tarihin en çok şampiyon olan pilotu Michael Schumacher’le arasındaki farkı da bire indirdi.

İKİNCİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

İrem tarihe geçti

∂ Dünya Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar 62 kiloda mücadele eden İrem Yaman, altın madalya kazandı. Yaman, ‘İki defa dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu” unvanını elde etti. Türkiye, organizasyonu bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalyayla tamamladı.

ÇİFTE KUPALI SEZON

Anadolu Efes coştu

∂ Anadolu Efes final serisinde Fenerbahçe’ye 4-3’lük üstünlük sağladı ve ligde dokuz sene sonra şampiyon oldu. Lacivert-beyazlılar yine Fenerbahçe’yi geride bırakıp yükseldiği THY Euroleague finalinde ise CSKA’ya kaybetti. Efes ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı da Fenerbahçe’yi yenerek kazandı.

TARİHÎ DOPİNG CEZASI

Ruslara dört yıl men!

∂ Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, kaidelere uymadığı gerekçesiyle Rusya’yı dört sene boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından menetti. Rus sporcular, doping testinden geçmeleri hâlinde olimpiyat bayrağıyla Tokyo 2020’ye katılabilecek.

JİMNASTİKTE TARİH YAZDI

Muhteşem Çolak!

∂ İbrahim Çolak, Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak jimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Ayrıca Çolak’ın, halka branşında yaptığı hareket, soyadıyla jimnastik literatürüne girdi.

MİNDERDE FIRTINA ESTİRDİK

Güreşte madalya avı

∂ Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, altı altın, iki gümüş ve sekiz bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı. Avrupa şampiyonalarındaki en fazla madalya sayısına ulaşan millîler önceki sene beş altın ve sekiz bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanmıştı.

ÇAYIRIN AĞASI

Başpehlivan Gürbüz

∂ 658. Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Orhan Okulu ile Ali Gürbüz karşılaştı. İki Antalyalı pehlivanın kapışmasında gülen taraf olan Ali Gürbüz, üçüncü defa altın kemeri taktı. Gürbüz ayrıca 667. Tarihî Elmalı Yağlı Güreşlerinde de İsmail Balaban’ı yenerek başpehlivan oldu.

ALTINCI DEFA KAZANDI

Altın Top Messi’ye

∂ Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d’Or) ödülünü, Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı. 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 senelerinin ardından bu ödüle layık görülen Messi, altı defa ile Altın Top’u en fazla kazanan futbolcu oldu.

BAŞARILARINA ENGEL YOK

Millîler bronz kazandı

∂ Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Millî Takımı, Avrupa Şampiyonası’nın üçüncülük maçında Almanya’yı yenerek bronz madalya kazandı. 2014’te dünya üçüncüsü olan ay-yıldızlılar, Avrupa şampiyonalarında 2017’de birincilik; 2009, 2013 ve 2019’da da üçüncülük kürsüsüne çıkmıştı.

FİNALDE IMOCO’YA KAYBETTİ

Eczacı dünya ikincisi

∂ FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley’e 3-1 yenilen Eczacıbaşı VitrA, gümüş madalya aldı. Turuncu-beyazlılar Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nı da VakıfBank’ı 3-2 yenerek kazandı. Lig şampiyonluğu ise Eczacıbaşı’nı seride 3-2 ile geçen VakıfBank’ın oldu.

APOLETİ TAKTILAR

Kanarya, Aslan’ı geçti

∂ Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe, Çukurova Basketbol’a 3-1’lük üstünlük sağladı ve kupaya uzandı. Sarı-lacivertli takım, 14. şampiyonluğa ulaştı ve Galatasaray’ı geride bırakarak ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını elde etti.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Busenaz selamı çaktı!

∂ Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde millî sporcu Sürmeneli, Çinli rakibesi Liu Yang’ı yenerek altın madalya kazandı. Maç sonrası gözyaşlarına tutamayan Busenaz, Barış Pınarı Harekâtı’nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

DÜNYA REKORUNU KIRDI

Harika Şahika!

∂ Dünya dalış rekortmeni millî sporcu Şahika Ercümen, Mersin’in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası’nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

İKİ KUPAYI DA KAZANDI

∂ Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Arkas’ı 3-0 yenen Fenerbahçe, 2018-19 sezonunun şampiyonu oldu ve ligde beşinci zaferini elde etti. Fenerbahçe, Kupa Voley finalinde de Galatasaray’ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.