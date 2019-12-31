Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beklenen oldu ve Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırdı. Önceki geceden bu yana kaosa dönüşen, taraftarların tesisleri basmasına kadar varan olayın perde arkasında yaşananları anlamak için ise Denizlispor maçına gitmek gerekiyor. Takım, son grup maçında Basel’e de 2-0 yenilerek Avrupa Ligi’ni tek beraberlikle son sırada tamamlayarak şehre dönmüş, Ünal Karaman’ın o maçta tamamen yedek kadroyu sahaya sürmesi eleştirilmişti. Avrupa iddiası daha önceden bitmiş olduğu için yönetim bu eleştirilerin üzerinde durmadı.

Sular iyice ısınıyor

Ancak üç gün sonra Trabzonspor Akyazı’da öne geçtiği maçta Denizlispor’a 2-1 yenilince Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun memnuniyetsizliği başlamıştı. Konyaspor maçında deplasmanda alınan 1-0’lık galibiyete rağmen Başkan Ağaoğlu “Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık” ifadelerini kullanarak açıkça Ünal Karaman’ı hedef tahtasına koydu. Bu sözlere 6-2 kazanılan Kayserispor maçının ardından cevap veren Ünal Hoca’nın “Beni ezmeye çalışanların boğazına takılırım” sözü ipleri koparan cümle oldu.

Hayal kırıklığım var

Her ortamda Karaman’ı ve takımı savunduğunu belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu, dün sessizliğini bozarken “Konyaspor maçında takım için bir öz eleştiri yaptım. Hoca bunu üzerine alınmış. ‘Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım’ gibi laflar etti. Kırgınlık var mı, hayal kırıklığı var. Canım acımadı mı, acıdı. Kulübün gelenekleri var. Hiç kimse, camianın üzerinde değildir. Başkanı taraftarlıkla itham eden söyleme cevap vermem. Ünal Hoca benim ailemden daha çok vakit geçirdiğim birisi. Keşke bunları söylemeden beni arasaydı” dedi.

İlk aday Şota Arveladze

Trabzonspor’da yönetim Ünal Karaman’ın yerine gündeme gelen ilk isim takımın efsane oyuncularından Şota Arveladze oldu. Özbekistan’da Pakhtakor’a bir sezonda üç kupa kazandıran Şota, ligin en iyi teknik direktörü seçilmişti. Erol Bulut ve Sergen Yalçın isimleri de tercihler arasında bulunuyor.

2,25 milyon TL ödendi

Trabzonspor, Ünal Karaman ile yolları ayırdığı KAP’a bildirdi. Bordo-mavililer Karaman’a bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde doğacak olan 2 milyon 250 bin liralık alacaklarının ödendiğini duyurdu.

Yeni hocayı buluruz

“Şu an bir teknik direktör ismi gündemde değil. Bu mücadele kaldığı yerden devam edecek. Sezonun ortasında Trabzonspor’un bu yükünü taşıyacak hocayı kolay kolay bulmak kolay değil ama ihtimal dışı da değil. Belki yükümüz biraz ağırlaşacak ama altından kalkacağız.”

HAKARETLER UÇUŞTU

Tehdit mesajları aldım

∂ “Yüzlerce mesaj aldım. Bazıları destek amaçlı, geriye kalanların da tamamına yakını hakaret içerikli. Bu camiaya gönül verdiğini söyleyen insanların, kulüplerinin başkanına ne olursa olsun böyle ifadeler kullanmaları veya hakaret etmeleri hakkı yok.”

HERKESİN İÇİ RAHAT OLSUN

Bizim yapımız sağlam

∂ “Taraftarımızın içi rahat olsun. Çünkü geldiğimiz noktada oluşturduğumuz kulüp yapısı, şartlar ne olursa olsun, Başkan’ı bile oradan çekip alsanız, teknik direktörü veya herhangi bir kilit futbolcuyu, Trabzonspor gücünden bir şey kaybetmeden bu mücadele devam edecek yapı içerisinde.”

Karaman’ın performansı

∂ 69 Maç

∂ 34 Galibiyet

∂ 18 Beraberlik

∂ 17 Mağlubiyet

∂ Puan Ortalaması: 1.74

∂ Atılan Gol: 127

∂ Yenilen Gol: 90

Ayrıca bu sezon Trabzonspor, ligdeki son dokuz sezonunda en iyi ilk yarı performansına ulaştı.

∂ Puan: 32

∂ Gol: 35

Büyük takımlar kişilerle kaim değildir

Başkan Ahmet Ağaoğlu “Büyük takımlar, kurumlar Trabzonspor kalibresindeki kulüpler hiçbir zaman için kişilerle kaim değildir. Gelirsiniz görevinizi yaparsınız. Eğer başarısız olursanız veya farklı etkenler devreye girdiğinde bırakır gidersiniz” dedi.