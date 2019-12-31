Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta ilk devrede en çok parlayan isim Caner Erkin oldu. Siyah-beyazlı kulüpte dördüncü sezonunu yaşayan tecrübeli futbolcu, ilk yarıda kaleci Karius’tan (1.440 dakika) sonra en çok forma giyen (1.411 dakika) isim olarak dikkati çekti. Üstelik Caner Erkin, yeri geldi savunmada, yeri geldi hücumda görev yaptı. Çoğu maçta hem sol bekte hem de sol açıkta oynadı. Tecrübeli oyuncu yerini hiç yadırgamadı. “Yoruldum” demedi. Ne görev verildiyse başarıyla yerine getirdi. Taraftar tepkisine en çok maruz kalan kesimin yüzü eskiyen yerli futbolcular olmasından dolayı üzerinde ciddi bir baskı da vardı. Hatta Braga maçında ıslıklandı da...

Sahada konuştu

Caner Erkin ilk yarıda takımın gole en çok katkı yapan ismi oldu. Güneş’le çalıştığı son üç sezonda ligde toplam 10 asistte kalan Caner, Avcı ile yarım sezonda yedi asist yaptı. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Caner, performansını devam ettirmesi hâlinde kariyer rekorunu kırmış olacak. Tecrübeli oyuncu, 2013-14 sezonunda 14 asist ve üç golle oynamıştı. İlk yarıda 10 gole direkt katkı sağlayan Caner, ikinci yarıda sekizde kalsa bile kariyerinin en skorer sezonunu geçirmiş olacak.

EVLİLİĞE İLK ADIM

Necip’in mutlu günü

∂ Beşiktaş’ın kaptanı Necip Uysal evlilik yolunda ilk adımı attı. Yirmi sekiz yaşındaki Uysal ile Nur Beşkardeş’in söz yüzüklerini aile büyükleri taktı. İsteme merasiminin ardından sosyal medya hesabından Nur Beşkardeş ile fotoğrafını paylaşan Necip Uysal, altına da kalp ifadesi koydu.

TALİBİ YOK AMA...

Lens’e kapı açık

∂ Aldığı yüksek maaşa rağmen bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan Jeremain Lens için resmî teklif gelmese de menajerler Hollandalı oyuncu için nabız yokluyor. Şu anda talibi bulunmayan Lens’e uygun bir teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak.

DÖNÜŞÜ BELLİ OLDU

Dorukhan üç ay sonra

∂ Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Dorukhan Töküz’ün dönüşü belli oldu. Geçirdiği ameliyattan sonra rehabilitasyon döneminde olan Dorukhan’ın sezonun mart ayına denk gelen 25. haftadan sonra takımla çalışmalara başlayabileceği öğrenildi.

HIRÇIN FİŞEK

Caner Erkin, kart raporunda da en üst sıralarda yer aldı. Sezonun ilk devresinde yedi sarı bir de kırmızı kart gören ‘Fişek’ lakaplı Caner’den sonra takımda en çok sarı kart gören diğer isim Ljajic (5) oldu.