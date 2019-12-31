Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya futbolunun şimdiden efsane oyuncuları arasına giren Cristiano Ronaldo, futboldan kazandığı paranın çok daha fazlasını artık sanal alemde kazanıyor. İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun'ın haberine göre Ronaldo, sosyal medya hesabı Instagram'da paraya para demiyor.

Şu an formasını giydiği İtalyan devi Juventus'ta yıllık 27 milyon Pound (211 milyon TL) kazanan Ronaldo, 195 milyon takipçisi olduğu Instagram'da bu yıl paylaştığı sponsorlu paylaşımlarından toplamda 38.2 milyon Pound'u (298.8 milyon TL) cebine indirdi. 2019'da 34 sponsor firmanın reklamını yapan CR7, her paylaşımından ortalama 780 bin Pound (6.1 milyon TL) kazandı.

MESSI'YE FARK ATTI

Yıldız futbolcu listenin zirvesinde yer alırken, hem ezeli rakibi Lionel Messi hem de bu alandaki diğer rakiplerine adeta fark attı. İkinci sırada yer alan Messi, Instagram'dan bu sene 18.7 milyon Pound gelir elde ederken, her paylaşımından 518 bin Pound elde etti.

Üçüncü sırada ABD'li ünlü TV yıldızı Kendall Jenner yer aldı. Jenner, yılda 12.7 milyon Pound kazanırken, paylaşımlarından ortalama 489 bin Pound kazandı. Bu üçlüyü ise 8.6 milyon Pound'la İngilizler'in eski ünlü futbolcusu David Beckham takip etti.

Listenin ilk 10'unda PSG'den Neymar, Milan'a transfer olan Zlatan İbrahimovic ve Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho da kendisine yer bulmayı başardı.