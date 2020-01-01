Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor konuşulacak bir transfere imza attı. Ünal Karaman kriziyle sarsılan bordo-mavililer, Stoke City'den başarılı orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Süper Lig'de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray forması giyen Senegalli yıldız bu defa Süper Lig'e bordo-mavili formayla dönüş yapmış oldu. Osmanlıspor'dan 5 milyon avroya Galatasaray'a, sarı-kırmızılı kulüpten de 15 milyon avro karşılığında Stoke City'ye transfer olan Ndiaye, kulübü Premier Lig'den düştüğü için başka bir takımda oynamak istediğini sık sık dile getiriyordu.

Yeni yıl sürprizi

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu 29 yaşındaki oyuncunun listelerindeki isimlerden biri olduğunu geçtiğimiz günlerde teyit etmişti. İngiliz ekibiyle her konuda anlaşan bordo-mavililer Ndiaye'yi sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladı. Stoke City'den yıllık 4,1 milyon dolar kazanan Ndiaye'nin ücretinin bir kısmını yine İngilizler karşılayacak. Bu transferi resmen ilk duyuran isim Ndiaye'nin kendisi oldu. 2109'un son saatlerinde Instagram hesabından Trabzonspor formalı fotoğrafını paylaşan Ndiaye altına "Yeni yıl sürprizi" diye yazdı.

KALBİM BURADA

Karaman veda etti

Trabzonspor ile yollarını ayrılan Ünal Karaman dün sabah saatlerinde şehirden ayrıldı. Karaman, havalimanında toplanan taraftarların tezahüratlarına karşılık "Kalbimiz burada atıyor. Zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Başkan ve yönetim iyi işler yapmaya çalışıyor. Takımınıza sahip çıkın" dedi.