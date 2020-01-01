Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurmuş, hafta içinde detaylı bir basın toplantısı düzenleyeceğini söylemişti. Ancak yoğunluk nedeniyle bu açıklama ertelendi. Fanatik'in haberine göre 58 yaşındaki teknik adam, Belek Kampı'nın ikinci günü olan 6 Ocak'ta, takımı takip eden gazetecilerle bir araya gelecek. Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi sonrası sarf ettiği sözlere açıklık getirip merak edilen tüm sorulara yanıt verecek.

ERSUN YANAL DERBİDEN SONRA NE DEMİŞTİ?

Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi sonrası yayıncı kuruluşa, "Galip gelemediğimiz maçlardan farklı oynamadık. Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Görevimizi yaptık. Büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayacağım. Basın açıklamasını hafta içi yapacağım" demişti.