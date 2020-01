Türkiye Gazetesi

Her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği isimlerden Badou Ndiaye. Günümüz futbolunun iki yönlü oyununda da var. Hem savunmacı hem hücumcu. Osmanlıspor’da Ndiaye’nin teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Reşit Akçay öğrencisini anlattı. 61saat.com’a konuşan Akçay, Senegalli oyuncunun tam bir görev adamı olduğunu belirterek “Biz onu iki mevki üzerinde çalıştırdık ve verim aldık. Genelde 8 numara oynadı ama 10 numarada da grev yaptı. 6 numara olarak da oynayabilir” dedi.



Takıma pozitif etki

Stoke City’den sezon sonuna kadar bedelsiz kiralanan Ndiaye için “Gelişmeye açık, saha içi saha dışı çok iyi bir karakter” diyen Akçay “Müthiş derecede antrenmanı ve bulunduğu ortamı yukarıya çeker çalışmayı sever. Oyun tarzı olarak da öne oynamayı seven, dikine oynamayı seven, bu yönde de özelikle dönüşleri çok iyi kullanan, savunmada ve orta sahada aldığı topla rakip alana çok iyi dönüşler yapabilen oyuncu. Çok hızlı değil ama çabuk bir oyuncu. Takım ritmini oyun anlayışıyla ve enerjisiyle yukarı çıkarabilir” diye konuştu.



Rakip-yardımcı!

Son maçlarda form tutmaya başlayan ve on birin değişmezi olan Obi Mikel’e hem rakip geldi hem de yardımcı. Oyunu çok yönlü oynayan Badou Ndiaye, Mikel ile kimi zaman forma rekabetine girecek kimi zaman da beraber oynayıp ikili olacak.



ARTIŞ 558 LİRA

Üyeliklere zam geldi

Trabzonspor’da yeni yıla zamlı bir giriş oldu. Kulübün sitesinden yapılan açıklamada üyelik ücretleri ve kulüp aidatları artırıldı. Bordo-mavililerde kulübe giriş ücreti 2 bin 475 TL’den 3 bin 33 TL’ye yükseltirken senelik aidat ücretini ise 185 TL’den 226 TL’ye çıkarıldı.



YAZICI ÜZGÜN...

Cana değil mala gelsin

Tedavi için İtalya’da bulunan millî futbolcumuz Yusuf Yazıcı’nın Lille’de bulunan evi soyuldu. Evin arka kapısından giren hırsızlar oyuncunun değerli eşyalarını ve arabasını çaldı! Yusuf konuyla ilgili “Cana geleceğine mala gelsin” derken Fransa polisi araştırma başlattı.