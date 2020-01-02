Yalımcan Sarpyel - Kısa zamanda uzun mesafe aldı Galatasaray. UEFA’nın mali fair play denetiminde olan Cimbom, yeni yıla tertemiz girdi. Sezonun ilk yarısında UEFA’nın transfer kriterlerine uyan sarı-kırmızılılar, sadece bununla da kalmadı. Maddi olarak belli bir disipline giren yönetim yeni yıl öncesi attığı adımlarla 2020’ye kafası rahat girdi. 2019 yılında yapılan çalışmalar Aslan’ın yeni seneye güçlü olarak başlamasını sağladı. Finansal disiplinden taviz vermeden yapılan çalışmalar neticesinde yıl sonra kâr açıklayan yönetim öncelikle kayyum tehlikesinin önünü kesti. Oyuncuların ve teknik heyetin 45 günlük alacaklarını olan 55 milyon TL’lik ödemeler yapıldı. Mevcut borçlar tek elden yapılandırılırken döviz bazlı borçların da büyük kısmı Türk lirasına çevrildi. Bu sayede de kurdaki dalgalanmalardan etkilenilmemesi sağlandı.



> Transfer rahatlığı

İKİNCİ YARI İÇİN...

Özel çalışma programı

∂ Cimbom ligin ikinci yarısına hazır ve güçlü girmek istiyor. 4 Ocak’ta İstanbul’da çalışmalarına başlayacak sarı-kırmızılarda teknik ekip ve kondisyon ekibi özel bir program ile çalışmalara başlayacak. Koşu mesafeleri ve iki mücadele sayılarının artmasını isteyen Fatih Terim bu doğrultuda özel çalışma programları uygulatacak.



Gücüne güç katacak

Transfer sürecinin en fazla harcama limitine sahip Galatasaray’da hareket başlıyor. Devre arası transfer döneminde birçok değişikliğe imza atamaya hazırlanan Galatasaray’da Saracchi, Onyekuru ve Sekidika ilk hamleler olacak. Ayrıca Linnes’e tekrar lisans çıkarılacak ve sakatlığı geçen Emre Akbaba da tam manasıyla takıma dönecek. Teknik direktör Fatih Terim kafasındaki operasyonu belki tam olarak değil ama büyük oranda gerçekleştirecek.



Ayrıca Mustafa Cengiz yönetimi transfer dönemi öncesi en büyük kâbusu hâline gelen taşınır ve taşınmazlara konan haciz kaldırıldı. Eski başkan Dursun Özbek’in 132 milyon TL için koydurduğu haciz krizi iki tarafın anlaşmasıyla çözüldü. Cengiz yönetimi, Özbek ile yaptığı anlaşma sonrası 37 ayda borcu ödemeyi kabul edince kulübe konan bütün haciz işlemleri kaldırıldı ve sarı-kırmızılılar transfer döneminin öncesinde rahat bir nefes aldı. En son adım Florya için atıldı. Geçtiğimiz günlerde Riva anlaşmasını revize eden sarı-kırmızılılar 2019 son saatlerinde bu konuda da mutlu sona ulaştı. Anlaşma gereği yapılanma sürecindeki ön şartları yerine getiren Aslan, Florya Metin Oktay Tesislerinin yeniden Galatasaray’a kazandırıldığını açıkladı. Madde madde bakıldığında Galatasaray 2020’ye girerken Mustafa Cengiz en çok istediği maddi gücü sağlamış oldu, teknik heyetinde ara transfer dönemi öncesi eli güçlendi. >