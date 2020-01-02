Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jimnastikte son dönemde hamle yapan Türkiye, geride bıraktığımız 2019 senesinde bir dünya şampiyonu çıkardı. Altın madalyayı boynuna takan millî sporcumuz İbrahim Çolak, gazetemizin “Yılın Oscar’ları” değerlendirmesinde de kürsünün zirvesine çıkınca biz de bu büyük başarısıyla Tokyo Olimpiyat Oyunlarına daha fazla motive olmuş bir şekilde hazırlanan İbrahim Çolak ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Dünya şampiyonası tarihinde madalya kazanan ilk Türk jimnastikçi unvanını elde eden 24 yaşındaki sporcu, büyük zorlukların üstesinden gelerek dünyanın zirvesine çıkmış...

> Amcam sayesinde

- Neden jimnastik ve bu spora nasıl başladın?

- Beş yaşında amcam Erkan Çolak’ın sayesinde Şavkar Jimnastik Spor Kulübü’nde başladım. Kendisi eski jimnastikçidir. Ailemde spor yapan ve sporu seven insanlar olduğu için beni de jimnastik sporuyla çok küçük yaşta tanıştırdılar. İlk başlarda bu kadar başarılı olacağımı düşünmüyordum. O zamanlar bu spor bana oyun gibi geliyordu. Çok küçüktüm, hiçbir şeyin farkında değildim. Tabii zaman geçtikçe hedef koydum kendime ve onlara ulaşmak için çok çalıştım.

> İnanınca oluyor

- Dönüm noktası var mı?

- 2013 yılında Katar’daki Dünya Kupası’nda düştüm ve ayak bileğimde parça kırık meydana geldi. Ayağım alçıya alındı ve beş hafta boyunca her gün aynı antrenman programını uyguladım. Koltuk değnekleri ile yürümek zaten başlı başına zor bir şey ve salona gittiğim zaman dört-beş saat çıkmıyordum. Sadece belden yukarısını çalıştıran aklıma gelen bütün hareketleri yapıyordum. Beş hafta sonunda alçı çıktı, bacaklarım incelmiş ve gövdem de çok gelişmişti. Vücudumun alt bölümünü çok rahat kontrol edebiliyordum. Bu durum sayesinde halka aletinde uzmanlaştım. İki ay sonra Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya kazandım.

> Ben ilk değilim!

- Literatüre geçen hareketi nasıl buldun?

- Aslında benden önce ismini litaretüre geçirmiş birçok sporcumuz var. Rahmetli Murat Canbaş, şu anki Federasyon Başkanı’mız Sayın Suat Çelen ve takım arkadaşım Ferhat Arıcan’ın da litaretürde isimleri olduğu için benim de aklıma kendime özel bir hareket yaparak onların izinden gitmek geldi. Antrenörüm Yılmaz Göktekin’le üç aylık bir çalışma yaptıktan sonra 2017 senesinde Avustralya’da yapılan Dünya Kupası’nda bu hareketi denedim ve başarılı oldum. Dünya Jimnastik Federasyonu (FIG) hareketimi onayladı ve “THE COLAK” ismiyle literatüre geçti. Bunun verdiği gurur ve mutluluk madalyadan çok farklıydı.



BENİ HEP DESTEKLEDİLER

Ailem olmasa jimnastiği bırakmıştım

“Her zaman en önemli destekçilerim onlar. Üçüncü sınıftayken o yaştaki bir çocuk için günlük programım çok yoğundu. Bir süre sonra psikolojim bu yoğunluğu ve zorluğu kaldırmadı. Aileme bırakmak istediğimi söyledim. Beni çok iyi motive ettiler. Moralim yerine geldi ve tekrar jimnastiği sevip dört kolla sarılmaya başladım. Ailem de bu sporu seviyor ve her zaman beni desteklediler. Bu yüzden onlara da çok teşekkür etmek istiyorum.”



Yılın sporcusu seçildiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Çolak, gazetemize teşekkür etti.

NASIL HAZIRLANIYOR?

Her yarışma öncesi duş alır kahve içerim

- Motivasyonunu nasıl sağlıyorsun?

- Özellikle müsabaka zamanları antrenman veya yarışma öncesi ılık ve sonuna doğru soğuk su ile duş alırım. Sabahları kahvaltıda bir bardak kahve içerim. Bunlar beni kendime getirir ve canlı tutar. Aynı zamanda fiziksel olduğu kadar zihinsel antrenmanlar da yapıyoruz. Yaptığım mental antrenmanlar kendime olan güvenimi artırıyor. Müsabakada yapacağım hareketleri önceden zihnimde canlandırıyorum. Böylece kaslarınıza daha iyi mesaj göndermiş oluyorsunuz.



LİTERATÜRE GİREN HAREKET

‘The Colak’ ile riske girmeyeceğim

- Olimpiyatlarda ‘The Colak’ı görebilecek miyiz?

- Olimpiyatlarda, büyük ihtimalle dünya şampiyonasındaki haraketleri yapacağım. Ben oradaki hareketleri, kombinasyonu, koreografiyi üç senedir yapıyorum. O yüzden vücudum ve kaslarım otomatik hâle geldi. O rutini değiştirirsem aksaklıklar çıkabilir. Risk almak istemiyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatlarından sonra serime ‘The Colak’ hareketimi koyabilirim.



GENÇLERE TAVSİYE

Kaybetseniz de asla pes etmeyin

- Bu sporu yapmak isteyenlere tavsiyelerin neler olur?

- Hem spor hem de özel hayatları boyunca kendilerine hedefler belirlemeleri ve o hedeflerini başarmak için inanarak çalışmaları gerekiyor. Şunu da unutmamaları lazım hedeflerine ulaşana kadar hayatlarında bir çok zorlukla karşılaşacaklar. Bazen kazanıp bazen kaybedecekler ama ne olursa olsun hedefe ulaşmak için asla pes etmesinler. Bu yolda kazanmak güzel bir şey ama çoğunlukla kaybetmek sizi daha da geliştirir.



OLİMPİYAT HEDEFİ

Rakiplerimden bir tek Çinli ile yarışmadım

- Sence Tokyo 2020 nasıl geçecek?

- Aslında Çinli rakibim dışında dünya şampiyonasındaki rakiplerimle mücadele edeceğim. Çin, İtalya, Ukrayna, Brezilya, Fransa’dan çok zorlu rakipler olacak. Olimpiyatlara kadar daha sıkı çalışıp eksiklerimi gidermek ve orada daha iyi bir performans sergilemek istiyorum. Olimpiyatların daha zorlu geçeceğini düşünüyorum. Sonuçta dört senede bir yapılan bir organizasyon ve oraya sadece seçili sporcular gidebiliyor. Bütün rakiplerim daha iyi bir şekilde hazırlanmış olarak geleceklerdir. Bu yüzden işi sıkı tutmalıyım. Olimpiyatlara son dünya şampiyonu olarak gidecek olmam ise motivasyonum için çok önemli bir artı olacak.