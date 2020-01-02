Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon bekleneni veremeyen iki takımın Emirates'teki kapışmasında gülen 2-0'lık skorla taraf ev sahibi Arsenal oldu. Londra ekibine galibiyeti getiren goller maçta müthiş bir performans ortaya koyan Pepe ve Sokratis'ten geldi.,

Arsenal'in inanılmaz bir baskı ile oynadığı ve adeta rakibine nefes aldırmadığı mücadelede yeni teknik direktör Mikel Arteta'nın dokunuşları belirleyici rol oynadı. Unai Emery'nin yeteri kadar çalışmadığı gerekçesiyle yedek bıraktığı Mesut Özil, Arteta'nın takımın başına gelmesiyle tekrar ilk on birde forma giymeye başladı.

Eski futbolcu ve antrenör John Collin verdiği röportajda, "Mesut, tembel bir oyuncu. Geri dönmüyor, mücadele etmiyor. Kısaca oyunun kirli tarafıyla ilgilenmeyip, topu ayağına aldığında oynayan bir futbolcu. Arteta, onu değiştiremez çünkü huylu huyundan vazgeçmez. Fazla zaman geçmeden onsuz bir takım için planlar yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Fakat Mesut bu sözleri boşa çıkaracak performans ortaya koyarak maçın adamlarından oldu.

Mesut Özil, Manchester United karşısında 11.53 km mesafe yaparak son 2 yılda en çok koştuğu maçı oynadı. Mesut'un savunma katkısı, yaptığı pres ve hücumda ikinci-üçüncü bölge arasında kurduğu bağ İngilizlerin de en çok konuştuğu olay oldu.

ARTETA'NIN MESUT SÖZLERİ

Teknik Direktör Mikel Arteta maç sonrası Mesut Özil için şu ifadeleri kullanıyor:







"Bu performansını her maç tekrar edeceğini umuyorum. Fiziksel olarak ciddi geliştirme gösteriyor, antrenmanlarda da bunu hissettiriyor... Hiçbir şeyi tek başına yapamazsınız. Doğru bir yapının içinde Mesut kendini daha iyi gösterebilir. Dünyada her işi tek başına yapabilecek 1 veya 2 oyuncu var. "Bu sözlerim takımı Mesut'un üzerine kuracağım anlamına gelmiyor fakat onun bu isteği, arzusu olduğu sürece bu takımda yeri var."