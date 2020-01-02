Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonundan bu yana kaleci antrenörü görevinde bulunan Alper Boğuşlu takımdan ayrıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Boğuşlu’dan boşalan kaleci antrenörlüğü görevine Borussia Dortmund’un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop getirilmiştir. Knoop daha önce de Leipzig ve Bochum takımlarında görev almıştı. Knoop’a Fenerbahçe camiasına hoş geldin der, görevinde başarılar dileriz."
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
02.01.2020 - 17:28 | Son Güncelleme: 02.01.2020 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Boğuşlu'nun yerine Marco Knoop'un getirildiği belirtildi.
Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonundan bu yana kaleci antrenörü görevinde bulunan Alper Boğuşlu takımdan ayrıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kaynak: İHA
Etiketler : fenerbahçe,ayrılık,
672600 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/672600.aspx
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4
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5
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4
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3
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6
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3
5
9
-18
14
17
Ankaragücü
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2
6
9
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2
4
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19.01.2020
Antalyaspor - Göztepe
19.01.2020
Rizespor - Gençlerbirliği
19.01.2020
Ankaragücü - Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
17
11
3
3
11
36
2
Erzurum BB
17
9
3
5
6
30
3
Keçiörengücü
17
7
7
3
5
28
4
Menemen Belediyespor
17
8
4
5
3
28
5
Akhisar Bld.Spor
17
7
6
4
4
27
6
Bursaspor
17
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5
3
27
7
Ümraniye
17
7
4
6
2
25
8
Adana Demirspor
17
6
6
5
6
24
9
Balıkesirspor
17
6
6
5
4
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6
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5
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Giresunspor
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5
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0
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-5
18
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4
4
9
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13
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