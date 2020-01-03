Lider Liverpool, ligin 21. haftasında Anfield Stadı'nda Sheffield United'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, Muhammed Salah'ın 4. dakika ve Sadio Mane'nin 64. dakikada attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla namağlup lider Liverpool puanını 58'e çıkarırken, Sheffield United 29 puanda kaldı.