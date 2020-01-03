Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Futbolda Şike Davası’na dair kararlarını usulden bozdu. Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 36 sanık İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacak. Ancak bu bir usul eksikliğinin giderilmesi yargılaması olduğundan beraat kararları değişmeyecek. Yargıtay yeniden yargılama kararı alan isimler ile hakkında bozma kararı verilen isimlerin dosyalarının birleştirilerek karar verilmesini yeniden yargı sebebi saydı. Yargıtay’ın kararına göre bu usul eksikliğinin giderilmesi için yargılama yenilenecek. Mahkeme yeniden yargılama kararı alan altı isim ile hakkında daha önce cezası bozulan 30 sanığı iki ayrı dosya üzerinden yargılayacak.

Bekleyişe devam

Beraat kararlarını etkilemeyecek olsa da yeniden yargılanma yolunun açılması Fenerbahçe kanadında huzursuzluğa yol açtı. Çünkü sarı-lacivertli kulüp, Yargıtay’ın nihai kararından sonra 3 Temmuz süreciyle birlikte yaşanan kayıplar için UEFA’ya toplamda 141 milyon avroluk tazminat davası açmaya hazırlanıyordu. Sarı-lacivertli kulüp, 2011-12 (32 milyon avro), 2012-13 (14 milyon avro), 2013-14 (20 milyon avro) ve 2014-15 (25 milyon avro) sezonlarını kapsayan toplam dört yılı UEFA’ya maddi kayıp olarak göstererek 91 milyon avro talep edecek. Bütün bu sezonlar için bilet satışı, reklam alma ve ürün satışlarını da üst üste koyulduğunda toplam 141 milyon avroluk tazminat davası açılacak.

3 Temmuz bizim kırmızı çizgimiz

Fenerbahçe Kulübü’nün Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Yargıtay’ın esasa ilişkin bozma ilamı varmış gibi bir izlenim uyandırmaya çalışanlar olduğunu belirterek, “Biz zaten usule ilişkin bir bozma beklentisi içindeydik” dedi. Pekin ayrıca, “3 Temmuz davası, FETÖ’ye karşı direnişin ilk kıvılcımını yakan Fenerbahçemiz’in kırmızı çizgisidir” sözlerini kullandı.

Dava görülmeyebilir

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde aralarında Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu 36 sanık yeniden yargılanacak. Usul hatalarının gidilmesiyle davanın kısa sürede beraat karlarının onaylanması bekleniyor. Eğer bu durumda davaya müdahil olan kulüpler Trabzonspor ve Altay temyize gitmezse, karar Yargıtay’a gitmeden kesinleşebilecek.

ZORLUOĞLU’NA KINAMA

Yönetim şaşkın

Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun, Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın görevden alınmasında Fenerbahçe’nin bağlantısı olduğu şeklindeki paylaşımlarına Fenerbahçe’den bir kınama mesajı geldi. Kulüpten yapılan açıkamada, konuyla ilgili hukuki başvuruların gerçekleştirileceği belirtildi.

KOMANDO KAMPI

Nefes almak yok

Fenerbahçe’yi beş günlük Belek kampında yoğun mesai bekliyor. Fiziksel eksikleri gidermek ve takımın temposunu artırmak isteyen sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal sıkı bir program hazırladı. Yanal’ın ayrıca oyundaki eksikleri gidermek için de özel çalışmalar yaptıracağı öğrenildi.