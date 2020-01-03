Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Luyindama'nın şoke eden sakatlığı sonrası stoper transferini de gündemine alan Galatasaray'ın gündemine çok flaş bir isim girdi... Sarı-Kırmızılılar, Inter formasını giyen Diego Godin'le yakından ilgileniyor. Sezon başında Atletico Madrid'ten bedelsiz olarak İtalyan devine transfer olan 33 yaşındaki Uruguaylı stoperi kiralamak isteyen Galatasaray görüşmelere başladı.

ÇOK BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞATTI

İstediği kadar forma şansı bulamayan Godin'inc takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor. Ancak tecrübeli yıldıza 3-4 kulüpten daha teklif geldiği öğrenildi. Kaptan Muslera'nın milli takımda yıllardır birlikte oynadığı Godin'le görüşerek iknaya çalıştığı ifade edildi. Uruguaylı yıldızın ismi taraftarlar arasında büyük heyecan oluşturmuş durumda.

9 YIL ATLETİCO MADRİD'TE OYNADI

Inter ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diego Godin, Uruguay Milli Takımı formasını 135 kez giyerken 8 gol attı. İspanya'da 3 yıl Villarreal ve 9 yıl Atletico Madrid'te görev yapan yıldız futbolcu sert oyun stili ve liderlik özellikleri ile tanınıyor. Godin bu sezon Inter'de 11 Serie A maçına çıktı ve takımına 1 asistlik katkı yaptı.

SADECE 8 MAÇTA 11'DE OYNADI

A. Madrid'ten Inter'e transferi büyük ses getiren Diego Godin, İtalyan devinde 8 maçta 11'de forma giyebildi. Uruguaylı stoper genellikle kulübede oturdu.



Kaynak: Takvim

