Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Eurolegue’deki temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Rus ekibi Khimki karşısında şov yaptı: 101-82... Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 17’nci maçında 14’üncü galibiyetini elde ederken, Khimki’yi de üst üste dördüncü defa mağlup etmiş oldu. Mücadele karşılıklı sayılarla başladı. İlk çeyreği 22-21 önde geçen Ergin Ataman’ın öğrencileri soyunma odasına da dört sayı farkla üstün girdi: 47-43. Üçüncü periyotta vites yükselten Anadolu Efes, Tibor Pleiss’in boyalı alandan üst üste bulduğu sayılarla fakı açtı ve final bölümüne 77-61 önde başladı.

Harika oynadık

Üçüncü çeyrekte Shane Larkin’in basketleriyle fark 20 sayıya ulaştı: 85-65. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlılar salondan 101-82’lik skorla galip ayrıldı. Anadolu Efes’te Larkin ve Pleiss 20’şer, Singleton 13, Simon 12, Micic 11 sayıyla farklı galibiyette önemli rol oynadılar. Temsilcimiz gelecek hafta deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Ergin Ataman maç sonu değerlendirmesinde, “Larkin, Beaubois, Micic ve Simon gibi oyuncularla hücumda açık alanda oynamak çok kolay. Harika bir maç çıkardık” dedi.