Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, Süper Lig’de sezonun ilk devresinde gündem olan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Zorlu Center’da yapılan görüşmeye ilişkin eleştirilere cevap veren Alp “Ben Zekeriya Alp olarak TFF Başkanımız Nihat Özdemir olduğu müddetçe herkesle her yerde görüşürüm. Sayın Ali Koç ile görüşmemizi farklı yerlere götürmenin hiç kimseye faydası olmaz. Herkese eşit mesafedeyiz” ifadelerini kullandı.

Ali Koç ikna oldu

Davetin TFF Başkanı Özdemir’den geldiğini söyleyen Zekeriya Alp “Bu görüşmede MHK Başkanı olarak benim bulunmamın ana sebepleri, kural hatası, IFAB raporu gibi konulara açıklık getirmekti. Önce Sayın Ali Koç çekincelerini bu görüşmede anlattı. Ben de IFAB’dan gelen cevapta açıkça kural hatası olmadığını ifade ettim. Hakem atamaları için de her hafta her hakeme görev vermemizin mümkün olmadığını söyledim. Gerek VAR’da gerekse sahada siyah beyaz hata varsa, hakemler cezaya giriyorlar. Sonunda Koç ikna olarak bana teşekkür etti” diye konuştu.

Herkese karşı eşitiz

Yaptıkları bütün işlerde adil ve tarafsız olduklarına, her kesime eşit yaklaştıklarına değinen Alp “Toplantının yeri konusundaki eleştirilere tabii ki saygı duyarım ama adaletin mekânı olmaz” ifadesini kullandı. Konuşmamaları sebebiyle bazı kesimlerce farklı algıların oluşturulduğunu savunan Alp, altı ay gibi bir kısa bir sürede önemli işlere imza attıklarını vurgularken ikinci devrede on VAR ile üç AVAR personelinin daha görev yapabileceğini söyledi. Alp, “Kurallar konusunda güncel kalmaları için her hafta hakemlere beş sorudan oluşan test gönderiyoruz” dedi.

Rencide edene af yok

Zekeriya Alp, futbolcular ile teknik heyetlerin, hakemin vermiş olduğu herhangi bir karar sonrası sözle veya el kol hareketleriyle aşırı itirazda bulunarak sahaya müdahil olmalarının ve seyirciyi ateşleyip, galeyana getirdikleri davranışların en önemli hassasiyetleri olduğuna dikkati çekti. Bu konuda hakemlere kesin talimat verdiklerini belirten Alp “Hakemlerimiz maç yönetirken kişiliklerini rencide edici her türlü harekete karşıyız. Bu manada asla taviz vermeyeceğiz. İlk yarıda çoğunlukla bunun müspet sonuçlarını gördük” değerlendirmesinde bulundu.

Çifte standart yok

Oğuz Sarvan, sezon içinde Malatya’da tekrar edilmeyen penaltının İzmir’de tekrar edilmesiyle alakalı olarak “Kalecinin çizgiye basmadığı penaltı pozisyonlarında tekrar ettiren, ettirmeyen hakemlerimiz UEFA talimatlarına göre doğru karar verdi. İkinci yarıdan itibaren VAR hakemlerinin bunu kontrol etmesine karar verdik” dedi.

“BU ÇALIŞMA İÇİN GURUR DUYUYORUM”

Koç’la 30 yıldır iş yapıyorum

MHK Başkanı Zekeriya Alp “Koç Grubu’yla ticaret yapmanız size göre etik mi?” sorusuna karşılık “Ben 30 yıldır Koç ile iş yapıyorum ve bir defa bile Ali Koç ile karşı karşıya gelmedim. Ali Koç ile ilk defa Zorlu’da görüştüm. Ben 41 yıldır ticaret yapıyorum ve 30 yıldır da Koç Holding ile çalışıyorum. Bu çalışma için de gurur duyuyorum. Bence etik! Ne gibi bir sonuç çıkabilir? Sezon başında da bu durumu TFF Başkanı’na ilettim, bana ‘Bizim en büyük sponsorumuz Arçelik, ne var bunda’ dedi” cevabını verdi.

Bir şey varsa açıklayın!

“Ben bir iş adamıyım. Ailemden, işimden uzak kalarak gelip burada hizmet ediyorum ama hakaretlere uğruyorum” diyen Zekeriya Alp “İnsanda şevk kalır mı? Gerçekleri yazın. Benim hakkımda bir şey biliyorsanız çıkın mertçe açıklayın. ‘Sen bu işi yapıyorsun karşılığında bunu elde ediyorsun’ deyin. El insaf! Gizli saklı bir şey olsa Zorlu’da yapmazdık. Mekân herkese açık. Ama keşke bu toplantıyı orada yapmasaydık. Başkan çağırdığı için gittim” diye konuştu.

MELER’İN YERİNE ÇAKIR

Derbi hakemini değiştirdik

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecekti ama kararımızı değiştirdik. Son hafta iki takım da kaybedince ve medyada açıklamaları olunca yerine Cüneyt Çakır ve ekibine görev verdik. Bunu yapma hakkımız var.”

AVRUPA’DA KAOS VAR VAR

Adalet için getirildi

“VAR sistemi adaleti sağlamak için getirildi ve VAR’ın futbola katkısı inkâr edilemez bir gerçek. İki yılda geldiğimiz noktayı ben çok olumlu buluyorum. Bugün Avrupa’nın birçok ülkesinde VAR kaosu yaşanıyor.”

SERDAR-VIDA ÇEKİŞMESİ

Pozisyon bence penaltı

∂ “Serdar Aziz-Vida pozisyonu bize göre penaltı. Klasik VAR konuşmaları yaşandı. İkili mücadele olduğu konuşulmuş... Fenerbahçe-Ankaragücü maçında Fenerbahçe kazanıyor ama Bitigen’in notu çok düşük. Ertesi hafta dinlendirdik.”

NE ACI HÂLDEYİZ

Bir taç için yangın çıkıyor

∂ “Bir taç, bir korner, bir penaltı, bir faul için hiç bu kadar açıklamalar, bildiriler yayımlanmamıştı. Ne acıdır ki futbol ailesi olarak hatayı en aza düşürmesi için getirdiğimiz teknolojiyle, hakemlerimizi daha tartışılır hâle getirdik.”

BİZ BİLE BİLMİYORUZ

VAR kayıtları gizlidir

∂ “VAR kayıtlarını yayınlama gibi bir düşüncemiz yok. Biz bile bilmiyoruz VAR kayıtlarını, zaten bilmek de istemiyoruz... Fırat Aydınus, bir buçuk sene sonra hakemliği bırakıyor... Fatih Terim ile olan fotoğrafımdan niye rahatsız olayım ki?”

Pozisyonlarda manipülasyon yapılamaz...

MHK Başkan Yardımcısı Oğuz Sarvan, Başkan Zekeriya Alp ile katıldığı basın toplantısında bazı konulara açıklık getirdi. “Hiçbir hakem talep gelmesine rağmen VAR’a gitmemezlik edemez” diyen Sarvan “VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili olarak sanırım bir manipülasyon yapıldığı şüphesi var. Hem görüntü hem de ses kaydı varken nasıl bir manipülasyon yapılabilir? Serdar Aziz-Domagoj Vida pozisyonunda hakemlerle, karar hakkında hemfikir değiliz ama bir art niyet yok” ifadelerini kullandı.

Geçen yıla göre azaldı

“İlk yarıda VAR’dan 738 pozisyon kontrol edildi. Bu rakam geçen yıl 881’di. Bu da hakemlerimizin daha az pozisyonda şüphe duyması manasına geliyor. VAR’a başvurma konusunda UEFA standartlarına doğru ilerlediğimizi görüyoruz.”