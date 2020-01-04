Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray ara transfere hızlı girdi! Sezonun ilk yarısında kötü bir performans sergileyip sadece 27 puan toplayabilen Galatasaray, ara transferde kadro açığını kapatma hedefinde.



Teknik direktör Fatih Terim'in kafasında Onyekuru'yu direkt 11'e koyma fikri var. İkinci yarıda maçlara solda Onyekuru, sağda Feghouli ile çıkılacak. Sarı-kırmızılılar zaman zaman solda Babel, sağda Sekidika'yı izleyecek. Terim böylelikle dört kanat oyuncusundan da yararlanacak. Tecrübeli teknik adam sahada bir tane top tutan, bir tane de kaleye direkt gidebilen kanat oyuncusu ihtiyacını karşılayacak. Bu transferler Falcao'yu da rahat ettirecek.



Cimbom'un son iki sezon şampiyonluğunda da hızlı kanat oyuncuları önemli rol oynamıştı. Sezon başında kadrosunda hızlı kanat oyuncusu bulunmayan Galatasaray, sezonun ilk devresinde bu dezavantajı bir türlü lehine çevirememiş ve 27 puan toplayarak devreyi 7. sırada kapatmıştı.