Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'ya hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Teknik direktör Tuna, son olarak Süper Lig takımlarından Göztepe'yi çalıştırmıştı.