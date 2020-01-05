Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de ilk yarıya damga vuran ve zirvede yer alan Demir Grup Sivasspor, ligin ikinci yarısına Antalya’da hazırlanıyor. Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gibi yıldızlarının adı büyüklerle anılırken Teknik Direktör Rıza Çalımbay da bu konuya nokta koydu. Tecrübeli teknik adam, iki yıldızın da takımda kalacağını söyledi. Ki futbolcular da sezon sonu mukaveleleri bitmesine rağmen Sivasspor’u yarı yolda bırakmayacaklarını ifade etmişti.

Çalımbay istedi

Yönetim hiçbir futbolcusunu kaybetmemenin yanı sıra şampiyonluk hedefi için takviye hazırlığında. Kırmızı-beyazlılarda Rıza Çalımbay, Kasımpaşa’dan ayrılmak üzere olan 27 yaşındaki orta saha Abdul Khalili’yi istedi. İlk önce menajer aracılığıyla Abdul ile bir ön görüşme yapan Yiğidolar, takıma tecrübeli bir orta saha kazandırmak ve kulübesini de güçlendirmek istiyor. Oyuncunun da Sivasspor’a ‘Evet’ dediği belirtiliyor.