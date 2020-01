Türkiye Gazetesi

Sezona TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük’te başlayan ve ilk yarının son haftalarında takımdan ayrılan Erkan Zengin ilerleyen süreçte Adana Demirspor’a transfer olmuştu. Devre arası hazırlık çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Adana temsilcisinde yeni transfer Erkan Zengin, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Çalışmaların iyi başladığını belirten Zengin, "Bu sabah test yaptık ve 15 gün buradayız. Adana Demir’de bulunmaktan mutluyum. Bu 15 gün çok iyi bir kamp dönemi geçiririz inşallah. Eski oyunumu devam ettireceğim. Buranın büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Taraftar, futbolcular herkes iyi bir grup oluştu. Bundan sonra çok iyi çalışıp şampiyon olacağız. Bu yüzden geldik buraya" şeklinde konuştu.

"Karagümrük’ten ayrılırken Süleyman başkanla birlikte karar aldık"

Fatih Karagümrük’ten ayrılış süreci hakkında konuşan Zengin, "Karagümrük olayı aslında çok farklı. Ben oradan futbolumla ayrılmadım. Biz başkanla öyle bir karar aldık birbirimizi kırmamak adına. Öyle oluştu bu durum. Süleyman başkan ile hala görüşüyorum. Buraya gelmeden önce 2 hafta Karagümrük ile çalışmalara çıktım. Aramız her zaman iyi olacak. O benim abim, babam gibi bir insan. Oradan kötü ayrılmadım. Çok seviyorum. Böyle bir tercih yaptık ikimiz. Futbolda olan şeyler bunlar. Sezon başında beraber çalıştığım Cüneyt hocada burada. Kalitesi belli. Hoca insan olarak düzgün bir isim. İnşallah daha iyi yerlere gider" ifadelerini kullandı.

"İbrahimovic için Milan hafif gelir"

İbrahimovic ile hala görüştüğünü belirten tecrübeli futbolcu, "Milan’a gitmesi sürpriz değil. 38 yaşında ve dünyanın her yerinde oynadı. Milan’da hafif gelir onun için. Come to Adana’yı beraber söyleyelim gelmesi için ama 1 milyon kişi olmamız lazım" açıklamasını yaptı.

"Şampiyonluk gelecek"

Adana Demirspor ve diğer takımlar hakkında görüşlerini belirten Erkan Zengin, "İyi takımlarda oynadım. Taraftar modeli biraz da bana uyuyor aslında. Beni ateşleme açısından, onlara bir şey verme açısından. Ben de seviyorum. O yüzden bazen seçerek geliyorum aslında. Karagümrük taraftarı da iyi bir taraftardı. Birbirilerine sahip çıkan bir taraftardı. Adana Demirspor taraftarı zaten görevini yapıyor, şu ana kadarda yaptılar. Onlara bizim daha fazla vermemiz lazım. Onlar beklesin, 26 yıl olmuş gelecek şampiyonluk. Böyle bir takım kuruyorsun, futbolcular çok zeki, hocamız, kadro ve başkanımız inanılmaz bir grup olmuş. Burada şampiyon olmazsa bir sıkıntı var zaten" değerlendirmesini yaptı.