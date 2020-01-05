Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim kaybedilen puanların ardından devre arasına işaret ederken söylediği gibi de oldu. Cimbom ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Monaco'dan eski oyuncusu Henry Onyekuru'yu, RB Leipzig'ten de Marcelo Saracchi'yi kiralayan sarı-kırmızılı ekibin yeni hedefi Victor Wanyama...

Roma'dan kiralanan Steven Nzonzi'den memnun kalmayan ve gönderen Galatasaray, Kenyalı ön liberoyu almak için Tottenham ile temasa geçti. Fotomaç'ın haberine göre İngilizlere, Şükrü Hanedar imzalı yazılı bir teklif sunduğu ortaya çıkan Galatasaray, Wanyama'yı 1.5 yıllığına kiralamak istediğini bildirdi.

Galatasaray İdari Menajeri Hanedar, 28 yaşındaki futbolunun, bu sezonki maaşının 1 milyon 690 bin ve gelecek sezonki maaşının da 3 milyon 380 bin pound'luk kısmını karşılamaya hazır olduklarını ifade etti. Cimbom'un resmi teklifini İndependent gazetesi paylaşırken alınan bilgilere göre teknik direktör Fatih Terim'in de Tottenham menajeri ve yakın arkadaşı Jose Mourinho ile görüşerek transferde kolaylık yapılmasını talep etti.

Terim'e öncelik sözü veren Portekizli hocanın bu sezon ligde 2 maçta forma giyebilen 28 yaşındaki Wanyama'yı bırakmaya sıcak baktığı öğrenildi.