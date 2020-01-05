Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in devre arası çalışmaları için Antalya'ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi çok sayıda taraftar karşılarken, Teknik Direktör Ersun Yanal'a çiçek takdim edildi. Fenerbahçe daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Antalya Havalimanı'ndan Belek'e hareket etti.