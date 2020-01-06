Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

ING Basketbol Süper Ligi’nde ilk yarının son haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Frutti Extra Bursaspor’u 86-83 yendi. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı 12 galibiyet ve 3 yenilgiyle tamamladı. Frutti Extra Bursaspor ise ilk yarıyı 7 galibiyet ve 8 yenilgiyle noktaladı. İlk çeyrekte alan savunması karşısında sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko’ya karşı hücumda Lopez’le sayılar bulan Frutti Extra Bursaspor, ilk 10 dakikalık bölümü 23-17 önde kapattı. İkinci çeyreğin başında 7 sayı (19-26) geriye düşen Fenerbahçe Beko, Williams’ın pota altından basketleriyle etkili olarak yakaladığı 10-0’lık seriyle yeniden oyunda dengeyi yakalarken, ilk yarı 39-39’luk eşitlikle tamamlandı.

Melih kaçırmadı

Üçüncü çeyrekte Perry Jones’la etkili olan Frutti Extra Bursaspor, 24. dakikada 7 sayılık üstünlük yakaladı: 42-49. De Colo’nun üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle oyunun kontrolünü yeniden ele geçiren Fenerbahçe Beko, 28. dakikada 59-57 öne geçti. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 67-64 üstün girdi. Final periyoduna 6-0’lık seriyle başlayan konuk ekip, 32. dakikada 70-67’lik üstünlük kurdu. Williams’ın sayılarıyla maça ortak olan Fenerbahçe Beko, bitime bir dakika 42 saniye kala Westermann’ın 3 sayılık basketiyle farkı bire indirdi: 82-83. Fenerbahçe Beko, Westermann’ın bitime 16,4 saniye kala attığı turnike basketle 84-83 öne geçti. Misafir ekip, son anlarda hücumdan boş döndü ve taktik faul yaptı. Faul çizgisinden Melih Mahmutoğlu kaçırmadı ve Fenerbahçe Beko sahadan 86-83 galip ayrıldı.

NANDO DE COLO:

Plana sadık kaldık ve kazandık

∂ Bursaspor karşısında 29 sayı atan ve galibiyetin mimarı olan Fenerbahçeli yıldız Nando De Colo: Çok zor maçtı. Euroleague dönüşünün ve Türkiye Ligi’nin de ne kadar zor olduğunu çok biliyoruz. Rakip çok iyi oynadı. Biz bir arada durduk. Planımıza bağlı kaldık ve kazandık. Takım için en iyisini yapmaya çalışıyorum.