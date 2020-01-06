Sivasspor'un, Kasımpaşa forması giyen 27 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Abdul Khalili transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Kasımpaşa kulübü ile ilişiğini keseceği konuşulan yıldız oyuncunun da Sivasspor’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
2018 yılında Gençlerbirliği takımından Kasımpaşa’ya bedelsiz olarak gelen Khalili bu sezon takımının en formda oyuncularından biri oldu. Takımının orta sahadaki en güçlü ismi olan İsveçli yıldız bu sezon oynadığı 18 maçta 2 kez ağları havalandırırken, 1 kez de asist yapmayı başardı.
Sivasspor’da Abdul Khalili an meselesi
06.01.2020 - 14:29 | Son Güncelleme: 06.01.2020 - 14:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan Sivasspor, devre arasında bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da takıma takviye yapmak için kolları sıvadı.
Sivasspor'un, Kasımpaşa forması giyen 27 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Abdul Khalili transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Kasımpaşa kulübü ile ilişiğini keseceği konuşulan yıldız oyuncunun da Sivasspor’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : sivasspor,Abdul Khalili,Kasımpaşa,
673445 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/673445.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
17
11
4
2
19
37
2
Başakşehir
17
9
6
2
15
33
3
Trabzonspor
17
9
5
3
16
32
4
Fenerbahçe
17
9
4
4
13
31
5
Beşiktaş
17
9
3
5
5
30
6
Alanyaspor
17
8
5
4
15
29
7
Galatasaray
17
7
6
4
8
27
8
Malatyaspor
17
6
6
5
10
24
9
Gaziantep FK
17
6
6
5
-2
24
10
Göztepe
17
6
5
6
-1
23
11
Denizlispor
17
6
4
7
-4
22
12
Çaykur Rizespor
17
6
2
9
-10
20
13
Gençlerbirliği
17
4
6
7
-4
18
14
Kasımpaşa
17
4
3
10
-8
15
15
Konyaspor
17
3
6
8
-9
15
16
Antalyaspor
17
3
5
9
-18
14
17
Ankaragücü
17
2
6
9
-19
12
18
Kayserispor
17
2
4
11
-26
10
Süper Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
27.12.2019 20:30
Beşiktaş 4 - 1 Gençlerbirliği
28.12.2019 15:00
Ankaragücü 2 - 2 Denizlispor
28.12.2019 17:30
Başakşehir 5 - 1 Kasimpaşa
28.12.2019 17:30
Trabzonspor 6 - 2 Kayserispor
28.12.2019 20:00
Galatasaray 5 - 0 Antalyaspor
29.12.2019 14:00
Sivasspor 1 - 0 Göztepe
29.12.2019 16:30
Alanyaspor 2 - 1 Konyaspor
29.12.2019 16:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Yeni Malatyaspor
29.12.2019 19:00
Rizespor 1 - 2 Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
17
11
3
3
11
36
2
Erzurum BB
17
9
3
5
6
30
3
Keçiörengücü
17
7
7
3
5
28
4
Menemen Belediyespor
17
8
4
5
3
28
5
Akhisar Bld.Spor
17
7
6
4
4
27
6
Bursaspor
17
9
3
5
3
27
7
Ümraniye
17
7
4
6
2
25
8
Adana Demirspor
17
6
6
5
6
24
9
Balıkesirspor
17
6
6
5
4
24
10
Altay
17
6
6
5
3
24
11
Fatih Karagümrük
17
6
5
6
-1
23
12
Giresunspor
17
5
6
6
-6
21
13
İstanbulspor
17
4
7
6
0
19
14
Altınordu
17
4
6
7
-5
18
15
Osmanlıspor
17
4
4
9
-8
13
16
Boluspor
17
2
7
8
-9
13
17
Adanaspor
17
2
6
9
-10
12
18
Eskişehirspor
17
4
3
10
-8
6
PTT 1. Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
27.12.2019 19:00
Adanaspor 2 - 0 Karagümrük
28.12.2019 14:00
ümraniyespor 1 - 2 Erzurumspor
28.12.2019 16:30
Bursaspor 2 - 1 Hatayspor
28.12.2019 16:30
Ekol Hastanesi Balikesirspor 1 - 1 Osmanlispor
28.12.2019 19:00
Altinordu 1 - 0 Menemenspor
29.12.2019 14:00
Boluspor 1 - 1 Eskişehirspor
29.12.2019 14:00
Keçiörengücü 1 - 0 Akhisarspor
29.12.2019 16:30
Istanbulspor 0 - 2 Adana Demirspor
29.12.2019 19:00
Altay 0 - 0 Giresunspor