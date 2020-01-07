Haftaya, Juventus'un averajla önünde lider başlayan Inter, Napoli'ye konuk oldu. Inter, Lukaku'nun 14 ve 33, Lautaro Martinez'in 62. dakikadaki golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Napoli'nin golü ise 39. dakikada Milik'ten geldi. Puanını 45'e yükselten Milano ekibi, zirvedeki yerini korudu.
Inter, Napoli deplasmanında kazandı
07.01.2020 - 01:43 | Son Güncelleme: 07.01.2020 - 01:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Inter, Napoli'yi 3-1 yendi.
Etiketler : inter napoli,serie a,
673540 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/673540.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
17
11
4
2
19
37
2
Başakşehir
17
9
6
2
15
33
3
Trabzonspor
17
9
5
3
16
32
4
Fenerbahçe
17
9
4
4
13
31
5
Beşiktaş
17
9
3
5
5
30
6
Alanyaspor
17
8
5
4
15
29
7
Galatasaray
17
7
6
4
8
27
8
Malatyaspor
17
6
6
5
10
24
9
Gaziantep FK
17
6
6
5
-2
24
10
Göztepe
17
6
5
6
-1
23
11
Denizlispor
17
6
4
7
-4
22
12
Çaykur Rizespor
17
6
2
9
-10
20
13
Gençlerbirliği
17
4
6
7
-4
18
14
Kasımpaşa
17
4
3
10
-8
15
15
Konyaspor
17
3
6
8
-9
15
16
Antalyaspor
17
3
5
9
-18
14
17
Ankaragücü
17
2
6
9
-19
12
18
Kayserispor
17
2
4
11
-26
10
Süper Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
27.12.2019 20:30
Beşiktaş 4 - 1 Gençlerbirliği
28.12.2019 15:00
Ankaragücü 2 - 2 Denizlispor
28.12.2019 17:30
Başakşehir 5 - 1 Kasimpaşa
28.12.2019 17:30
Trabzonspor 6 - 2 Kayserispor
28.12.2019 20:00
Galatasaray 5 - 0 Antalyaspor
29.12.2019 14:00
Sivasspor 1 - 0 Göztepe
29.12.2019 16:30
Alanyaspor 2 - 1 Konyaspor
29.12.2019 16:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Yeni Malatyaspor
29.12.2019 19:00
Rizespor 1 - 2 Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
17
11
3
3
11
36
2
Erzurum BB
17
9
3
5
6
30
3
Keçiörengücü
17
7
7
3
5
28
4
Menemen Belediyespor
17
8
4
5
3
28
5
Akhisar Bld.Spor
17
7
6
4
4
27
6
Bursaspor
17
9
3
5
3
27
7
Ümraniye
17
7
4
6
2
25
8
Adana Demirspor
17
6
6
5
6
24
9
Balıkesirspor
17
6
6
5
4
24
10
Altay
17
6
6
5
3
24
11
Fatih Karagümrük
17
6
5
6
-1
23
12
Giresunspor
17
5
6
6
-6
21
13
İstanbulspor
17
4
7
6
0
19
14
Altınordu
17
4
6
7
-5
18
15
Osmanlıspor
17
4
4
9
-8
13
16
Boluspor
17
2
7
8
-9
13
17
Adanaspor
17
2
6
9
-10
12
18
Eskişehirspor
17
4
3
10
-8
6
PTT 1. Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
27.12.2019 19:00
Adanaspor 2 - 0 Karagümrük
28.12.2019 14:00
ümraniyespor 1 - 2 Erzurumspor
28.12.2019 16:30
Bursaspor 2 - 1 Hatayspor
28.12.2019 16:30
Ekol Hastanesi Balikesirspor 1 - 1 Osmanlispor
28.12.2019 19:00
Altinordu 1 - 0 Menemenspor
29.12.2019 14:00
Boluspor 1 - 1 Eskişehirspor
29.12.2019 14:00
Keçiörengücü 1 - 0 Akhisarspor
29.12.2019 16:30
Istanbulspor 0 - 2 Adana Demirspor
29.12.2019 19:00
Altay 0 - 0 Giresunspor