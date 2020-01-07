Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftaya, Juventus'un averajla önünde lider başlayan Inter, Napoli'ye konuk oldu. Inter, Lukaku'nun 14 ve 33, Lautaro Martinez'in 62. dakikadaki golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Napoli'nin golü ise 39. dakikada Milik'ten geldi. Puanını 45'e yükselten Milano ekibi, zirvedeki yerini korudu.