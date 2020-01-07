Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe transferde bir taşla iki kuş vurma derdinde. Yaz döneminde Roma’dan Kolarov çalımı yiyince sol beksiz kalan sarı-lacivertliler, sol ayaklı stoper transferiyle iki mevkie birden çare üretmek istiyor. Kolarov’da stoper de oynayabildiği için ısrarcı olan teknik direktör Ersun Yanal, Sadık’ın sezonu kapatmasıyla transfer önceliğini stopere kaydırdı. Her iki mevkii için de ihtiyaç olmasına rağmen, kulübün içinde bulunduğu şartlar sebebiyle nokta atışı yapmak zorunda olan sarı-lacivertliler sol ayaklı stoper avına çıktı. Listenin ilk sırasındaki Arjantinli Marcos Rojo’nun fiyatı ve yüksek maliyeti sebebiyle, Roma’nın Brezilyalısı Juan Jesus için nabız yoklayan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibiyle pazarlık yaparken, Almanya’da yaşanan bir gelişme üzerine rota bir anda Frankfurt’a döndü.

Fener önde

Eintracht Frankfurt, Gineli stoperi Simon Falette’yi devre arası hazırlık kampının kadrosuna almayınca sarı-lacivertliler hemen harekete geçti. Transfer görüşmelerini yürüten sportif direktör Damien Comolli’nin aksine Falette için bizzat Başkan Ali Koç devreye girdi. Köln’ün de peşinde olduğu 27 yaşındaki millî oyuncu için sarı-lacivertlilerin Eintracht’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Bu sezon sadece bir maçta forma giyen Falette’nin oynayabileceği bir takıma gitmeyi arzu ettiği vurgulanırken Fenerbahçe’nin transfere en yakın kulüp olduğu öne sürüldü. 2016-17’de Metz’le geçirdiği sezonun ardından 2,7 milyon avroya Eintracht’a transfer olan Falette, ilk yılında 29 maça çıkmış, geçen sene ise 14 karşılaşmada forma giymişti.