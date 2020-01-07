Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, kulübün durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün Youtube kanalına konuşan Dalgakıran, TFF’nin belirlediği harcama limitine dikkat çekerek, “Benim kaynaklarım sınırlandırılmış. TFF, ‘En fazla 2 milyon TL harcayabilirsiniz’ diyor. Biz de düzeltme istedik” dedi. Önceki dönemlerde kulübün geleceğinden çalınarak harcamalar yapıldığını söyleyen Adnan Dalgakıran, “Bu bilançolar bir yıl önce genel kurullarda ayakta alkışlanıyordu. Bunca insan bunu göremiyor olabilir mi? Bu denetleme kurulu ne iş yapar? Öyle bir tüzük çalışması yapacağız ki bizden sonra gelenler bu kulübü tekrar bu hale sokamayacak” diye konuştu.

Enkazı kaldıracağız

Çok zorlu bir dönemde göreve geldiklerini söyleyen siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı, “Biz bir enkaz devraldık ama kimse merak etmesin. Biz bunu düzelteceğiz. Taraftarımızdan tek isteğimiz sabırlı olmaları. Kulüp üç günde düzelecek bir halde değil. Transferleri biz yapmadık, takımı biz kurmadık, ekonomik durumu biz oluşturmadık. Elimizde bir sihirli değnek yok. Şu an dar bir alandayız ama bu alan giderek genişleyecek. Önümüzdeki üç yıl sonunda Beşiktaş’ı istediğimiz seviyeye getirmek istiyoruz” sözlerini kullandı. Dalgakıran son olarak, “Bizim için ‘Mayıs’ta giderler’ diyorlar. Hiç öyle bir niyetimiz yok. Kulübü kurtarmadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Kimse merak etmesin” dedi.

AÇIK 700 MİLYON LİRA

Başkanın serveti yetmez!

∂ Yönetim tarafından oluşturulan 80-100 milyon liralık kaynağın bir ay içinde bittiğini söyleyen Dalgakıran, “Mayıs ayına kadar 700 milyon lira açığımız var. Başkan Ahmet Nur Çebi bütün servetini ortaya koysa bu parayı ödeyemez. Beşiktaş’ın kendi ayakları üzerinde durabileceği bir yapı tesis edeceğiz” dedi.

Talisca’yı neden kaçırdık?

∂ Geçmişte çok amatörce anlaşmalar yapılmasından yakınan Dalgakıran, “O kadar yanlış işler var ki... Talisca’yı niye kaçırdık? Kulübüyle opsiyon yapmışsın ama Talisca ile yapmamışsın. Anlaşmalar profesyonel yapılmamış. Sende bir anlaşma var ama başkasından bir anlaşma daha çıkabiliyor” diye konuştu.

CİDDİ ŞÜPHELER VAR

Hasic’i kimse izlememiş!

∂ Ajdin Hasic’e 18 yaşında sözleşme yapmasını eleştiren Adnan Dalgakıran, “Soruyoruz, kimse izlememiş bu çocuğu. 100 bin avroluk çocuğun 2 milyon avro imza parası var. Menajerlere ‘Satıştan yüzde 50 pay verelim, imza parası olmasın’ diyoruz ama kabul etmiyorlar. Burada ciddi şüpheler var” dedi.

Güneş'in yeri ayrı

Beşiktaş’ın Boşnak asıllı yıldızı Âdem Ljajic, siyah-beyazlı kulüpte çalıştığı teknik adamları değerlendirirken, “Abdullah Avcı’nın sistemini uygulayabilmek için çok sağlam bir karaktere ve çalışmaya ihtiyacımız var. Şenol Güneş’in bende çok ayrı bir yeri var, kötü oynasam da bana şans vermişti” sözlerini kullandı. A Spor’a konuşan Ljajic, “Türkiye’de taktik daha az önemseniyor çünkü fizik gücüne dayalı bir oyun oynanıyor” dedi.