Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun ikinci yarısında çok daha güçlü bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Önceki gün Dinamo Kiev forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Harmash'a imza attıran sportif direktör Yılmaz Bal'ın yeni takviyeler için de yoğun bir çalışma içerisinde olduğu belirlendi.

Karadeniz ekibinde teknik direktör İsmail Kartal'ın forvete de mutlaka transfer istediği öğrenilirken özellikle Kayserispor'dan ayrılan Adebayor'un üzerinde durduğu öğrenildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Fanatik'te yer alan habere göre; adı son günlerde ciddi şekilde Aston Villa ile anılan Togolu yıldızın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirileceği ifade edildi. Rizespor eğer uygun bir yıllık ücret ortaya çıkması halinde bu transferde yol haritasını belirleyecek.

EL KABIR'E KAPI GÖRÜNDÜ

Bu arada Çaykur Rizespor'da yolların ayrılacağı isimlerle de görüşmeler devam ediyor. Forvetlerden El Kabir'e takımda düşünülmediği iletildi. Başarılı oyuncu için gelen teklif olması halinde kolaylık sağlanacak. Öte yandan sezon başında Altınordu'dan kadroya katılan Yusuf Acer de 1. Lig'e kiralanacak.