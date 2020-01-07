Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Voleybol A Milli Takımı, Olimpiyat Avrupa Elemeleri B Grubu’nda ilk mücadelesinde Almanya ile karşılaştı.

Spor Smart'tan ve Spor Arena'dan canlı yayınlanan maçı Almanya 25-15, 21-25, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazandı.

A Milli Takımımız yarın 15:00'te Hırvatistan ile karşılaşacak.

Naz Aydemir: Hırvatistan maçını kazanmamız gerekiyor

Karşılaşma sonrası konuşan oyunculardan Naz Aydemir Akyol, "Olumlu düşünmek istiyorum. Büyük bir hedefimiz var ve iki maçımız kaldı. Nasıl oynadığımızın önemi yok. Rüyayı sürdürebilmek için Hırvatistan maçını kazanmamız gerekiyor. Umuyorum ki kalan maçları kazanacağız." ifadelerini kullandı.