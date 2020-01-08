Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve millî takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 265,2 milyon avro piyasa değeri bulunan Fransız golcü Mbappé, en değerli futbolcular sıralamasında zirvede yer aldı. Manchester City’nin İngiliz futbolcusu Raheem Sterling, 223,7 milyon avro piyasa değeriyle Mbappé’yi takip etti. Listede üçüncü sırayı alan Liverpool’un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salâh’a 175,1 milyon avro değer biçildi.