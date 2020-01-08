Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Nereden nereyenin öznesi Arda Turan... Ara transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan ancak bizzat Başkan Mustafa Cengiz tarafından veto edilmesine rağmen Fatih Terim tarafından yeşil ışık yakılan Arda Turan şu anda boşa çıktı. Her ne kadar Barcelona ile mukavelesi devam etse de... Peki ya kısa hikayesi... Galatasaray’da yaşadığı büyük çıkışın ardından Fatih Terim’in istememesine rağmen (ekonomik sebeplerden kulüp mecbur kaldı) 16 milyon avroya Atletico Madrid’e giden Arda Turan, La Liga’da da istikrarlı gidişini sürdürünce kendisini 35 milyon avro karşılığında dünya devi Barcelona’da bulmuştu. Ve Barcelona’nın transfer cezası sebebiyle altı ay bekledi.

Özel hayatıyla önde

Katalan takımında oynadığı futboldan çok özel hayatıyla gündeme gelen Arda Turan, sözleşmesinin bitimine iki sene kala Başakşehir’e kiralandı. Başakşehir’deki ilk yılında bekleneni veremeyen, Sivasspor maçında da yardımcı hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya saldıran Arda, PFDK tarafından 16 maç ceza aldı. PFDK ilerleyen günlerde bu cezayı 10 maça düşürdü. Ardından spor sayfalarındaki yerini özel hayatındaki olaylarıyla magazine taşıdı. Şampiyonluğu son haftalara kadar kovalayan Başakşehir’in rüyasını gerçekleştirmesi yolunda bir katkı sağlayamayan Arda mukavelesini karşılıklı feshetti.

Cengiz’in gündeminde yok

Ve gelelim Galatasaray cephesine... Arda Turan konusunda camiada ikiye bölünme var. Bir grup bir şans daha verilmesi gerektiği görüşünde. Diğer grup ise kesinlikle alınmaması gerektiği fikrinde. Yönetim ile Fatih Terim arasında da fikir ayrılığı var. Fatih Hoca, Arda Turan’ın futbolu Galatasaray’da bırakması gerektiğini belirtirken Başkan Mustafa Cengiz gündemlerinde olmadığını söylüyor. Ancak son gelişmeler ibreyi Aslan’a doğru çeviriyor. Babel ile yol ayrımında olan sarı-kırmızılıların Arda Turan’a bir şans daha vermesi yüksek ihtimal gibi görünüyor. Her ne kadar Cengiz, Terim ile ters düşse de...

ARDA TURAN:

Yeni bir sayfa açacağım

Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan sosyal mesaj verdi: Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelip kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hayatım boyunca hep çok çalıştım hep çok mücadele ettim, yine öyle olacak. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya, futbol oynamaya devam edeceğim.

YENİ TRANSFERİN İZLENİMİ

Saracchi hayran kaldı

∂ Sarı-kırmızılıların yeni sol beki Marcelo Saracchi, Florya ve takımla ilgili görüşlerini açıkladı. Yirmi bir yaşındaki oyuncu “Burada harika bir atmosfer var. Arkadaşlıklar çok güzel. Stat ve tesislerde müthiş. İyi ki Galatasaray’a gelmişim” dedi.

ONYEKURU SABIRSIZ

Taraftarı özledim

∂ Sarı-kırmızılı takımdan ayrılığının ardından psikolojik manada zor günler geçiren ve yeniden yuvaya dönen Henry Onyekuru çok heyecanlı. Fatih Terim’e kavuşan kanat oyuncusu “Taraftarla bir an önce buluşmak istiyorum” diye konuştu.

CUMARTESİ YAPILACAK

Olağanüstü Divan toplantısı

∂ Galatasaray’da Olağanüstü Divan Kurulu toplantısı cumartesi yapılacak. 10.00’da Galatasaray Tevfik Fikret salonunda gerçekleşecek toplantının ana gündem maddeleri, üyeleri bilgilendirme, 2019 senesinde uluslararası turnuvalarda başarı kazanmış oyunculara başarı beratı vermek şeklinde.

Sekidika tamam

Ara transfer çalışmalarını bütün hızıyla sürdüren Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından 3. transferini de bitirdi. TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da oynayan Jesse Sekidika ile anlaşmaya varan Galatasaray, Nijeryalı oyuncunun kulübünden bonservisini almasının ardından imzayı attırdı. 23 yaşındaki futbolcu alacakları karşılığında Eskişehirspor'dan bonservisini aldı ve kırmızı-siyahlı kulübe bedel ödemeyen Cimbom Sekidika'yı 3.5 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuya senelik 450 bin avro ödeyecek ve sonraki satıştan da pay verecek. Eskişehirspor'da bu sezon 16 maça çıkan ve asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen hücumda her bölgede oynayabilen Sekidika, 16 maçta 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.