Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Ajax'a imza atmaya çok yakın. Ajax Sportif Direktörü Edwin van der Sar, takımın antrenman yaptığı sırada gazetecilere transferi açıkladı.

Gazetecilerin Babel konusunda 'Yeni bir gelişme var mı?' sorusuna van der Sar, ''Üzgünüm çocuklar şu anda yok ama akşama doğru olur.'' cevabını verdi.

'KİRALIK OLARAK ANLAŞILDI, AÇIKLANACAK'

Hollanda'nın Voetbal International sitesi ise transferi bittiğini belirtti. Haberde Ajax'ın Babel için Galatasaray ile sezon sonuna kadar kiralık anlaştığı belirtildi.

Transferde resmi açıklamanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.