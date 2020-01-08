Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktiksel çalışmalara ağırlık verildi. Antrenman, çift kale maç ile sonra erdi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antremnalla sürdürecek.