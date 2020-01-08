Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktiksel çalışmalara ağırlık verildi. Antrenman, çift kale maç ile sonra erdi.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antremnalla sürdürecek.