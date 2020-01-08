Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, savunmasına takviye yaptı. Sarı-lacivertli ekip, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 27 yaşındaki Gineli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Falette bu sezon Frankfurt formasıyla sadece bir maçta görev almıştı.