Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu’ndaki ikinci maçında Hırvatistan’ı 3-1 yendi. Hollanda’nın Apeldoorn şehrinde düzenlenen turnuvadaki ikinci maçına iyi başlayamayan ay-yıldızlı ekip, üç defa dört farkla geri düştü. Hırvatistan’ın köşeden ataklarında zorlanan millîler, 10-6’dan sonra iyi savunma yaptı ve geri döndü. 21-21 de eşitlik vardı. A Millî Takım, 24-21 öne geçtiği seti son anda 28-26 kaybetti ve 1-0 geri düştü.



> Oyuna hükmetti

İkinci sete iyi giren millîler, Fabris ve Ikic karşısında etkili müdafaa yaptı. Meliha ve Meryem ile sayılar bulan ay-yıldızlılar, kaptan Eda ile etkili servislerden skor üretti. Oyuna hükmeden Türkiye, seti 25-12 alarak 1-1’lik eşitliği sağladı. Üçüncü sete tutuk başlayan ancak çabuk toparlanan Türkiye, Hande’nin etkili oyunuyla skor üstünlüğünü ele aldı: 2-1. Çekişmeli geçen son sette millîler mutlu sonu rahat gördü.



Sultanlar, grubun son maçını yarın 18.30’da Belçika ile yapacak.