Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Sadık Çiftpınar’ın sezonu kapatmasından sonra stoper arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt’ta forma giyen 27 yaşındaki Gineli Simon Falette’yi İstanbul’a getirdi ve imzayı attırdı. Adil Rami ve Zanka’nın performansından memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal’ın sol bekte de görev yapabilecek stoper istemesi üzerine çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, prensip anlaşmasına vardığı Falette’yi İstanbul’da önce sağlık kontrolüne soktu. Sonrasında Gineli’yle sezon sonuna kadar kiralık anlaşma yapan Fenerbahçe’nin kasasından 250 bin avro civarında bir rakam çıkacağı, Falette’nin bugün Antalya kampına katılacağı öğrenildi. Ancak transfer tek isimle kapanmayacak.



> Torunarigha’ya markaj

Adil Rami’nin üzerini çizen Ersun Yanal’ın isteği üzerine Fenerbahçe, Falette’nin ardından sol ayaklı bir savunmacı için daha girişimlerini sürdürüyor. ManU’dan Rojo ve Roma’dan Jesus’u yüksek maliyetleri sebebiyle rafa kaldıran sarı-lacivertliler, Hertha Berlin’in 191’lik savunmacısı Jordan Torunarigha’yla flört ediyor. Yirmi iki yaşındaki Nijerya asıllı Alman oyuncu için Hertha Berlin’e kiralama teklifi yapan yönetim bu transferi bitirebilirse teknik direktör Ersun Yanal’ın eli güçlenecek. Ancak Torunarigha, kariyerini Türkiye’de sürdürmeye sıcak bakmıyor. Yönetim, genç oyuncuyu ikna edebilmek için bütün şartları zorluyor.



ÇUBUKLUYU GİYDİ

Fenerbahçe’nin satın alma opsiyonlu kiralık imza attırdığı Falette yeni formasıyla mutluydu. Gineli, bu sezon sadece 90 dakika oynadı. Zanka’ya oranla daha hızlı ve sert olan futbolcu top kazanma ve markajda etkili. Ancak pozisyon bilgisi düşük, top kullanması zayıf, ferdî hatası çok.



KUVVET VE TAKTİK ÇALIŞTILAR

Fener harıl harıl

Devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren F.Bahçe dünü çift idmanla geçirdi. Sabah taktik çalışan sarı-lacivertli takım akşam ise önce salonda kuvvet depoladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak pas uygulamaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



BANA MÜSAADE

Adil Rami izin istedi

Fenerbahçe’de hayal kırıklığının ötesine geçemeyen Adil Rami, ayrılık talebini yönetime iletti. Ersun Yanal’ın fazla şans vermediği 34 yaşındaki oyuncu, Falette’nin gelişiyle forma umudunu tamamen kaybedince İstanbul sayfasını kapatmak üzere harekete geçti.



FİNANS HAREKÂTI

İki bankayla anlaşma

Bankalar Birliğiyle yeniden yapılandırma anlaşması yapmayan tek kulüp durumundaki Fenerbahçe’nin iki özel bankayla el sıkıştığı öğrenildi. Lisans talimatındaki yüzde 30’luk sapma payının da üzerinde eksi 142 milyon lirada olan sarı-lacivertlilerin kısa zamanda konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapması bekleniyor



EMRE BELEK’TE

Kaptan da katıldı

Gribal enfeksiyon sebebiyle İstanbul’da kalan Emre Belözoğlu tedavisinin tamamlanmasıyla soluğu Belek’te aldı. Hava şartları sebebiyle uçağı rötar yapan tecrübeli oyuncu öğleden sonra Antalya’ya uçarak kampa dahil oldu. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Sadık, Moses ve Zajc dışında eksik kalmadı.