Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Simon Falette İstanbul’a geldi. Eintracht Frankfurt’ta forma giyen oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte Fenerbahçe’ye transfer olduğu açıklandı. Ama diğer taraftan da başka bir tartışma sürüyor. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) belirlediği Finansal Fair Play kriterlerinden dolayı transfer yapabilir mi? Bu soruya düne kadar ‘Evet’ yanıtı vermek mümkün değildi. Ama artık Hürriyet’in elde ettiği rakamlarla mümkün... Sarı lacivertli kulübün limit aşımı tam 85 milyon TL. Yani Fenerbahçe, devre arası transferi yapmak istiyorsa bu rakamı ortadan kaldırmak zorunda. Nasıl mı? Bunun tek yolu var: Oyuncu satarak. Ama öyle sıradan satışlar değil... 85 milyon TL ve alacağı oyuncu değeri kadar oyuncu satarak transfer yapabilir Fenerbahçe. Bunun dışındaki tüm yollar kapalı görünüyor.