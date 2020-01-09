TFF 1. Lig’in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya’da devam eden Keçiörengücü, ilk hazırlık maçında Süper Lig takımı MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mor menekşelerin yeni transferi Jeremy Bokila ile 84. dakikada bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Hazırlık maçı: MKE Ankaragücü: 0 - Keçiörengücü: 1
09.01.2020 - 19:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 - 19:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Keçiörengücü hazırlık maçında MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti.
Etiketler : Keçiörengücü,
674114 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/674114.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
17
11
4
2
19
37
2
Başakşehir
17
9
6
2
15
33
3
Trabzonspor
17
9
5
3
16
32
4
Fenerbahçe
17
9
4
4
13
31
5
Beşiktaş
17
9
3
5
5
30
6
Alanyaspor
17
8
5
4
15
29
7
Galatasaray
17
7
6
4
8
27
8
Malatyaspor
17
6
6
5
10
24
9
Gaziantep FK
17
6
6
5
-2
24
10
Göztepe
17
6
5
6
-1
23
11
Denizlispor
17
6
4
7
-4
22
12
Çaykur Rizespor
17
6
2
9
-10
20
13
Gençlerbirliği
17
4
6
7
-4
18
14
Kasımpaşa
17
4
3
10
-8
15
15
Konyaspor
17
3
6
8
-9
15
16
Antalyaspor
17
3
5
9
-18
14
17
Ankaragücü
17
2
6
9
-19
12
18
Kayserispor
17
2
4
11
-26
10
Süper Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
17.01.2020 20:00
Ankaragücü - Konyaspor
18.01.2020 14:00
Alanyaspor - Kayserispor
18.01.2020 17:00
Başakşehir - Yeni Malatyaspor
18.01.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Fenerbahçe
19.01.2020 13:30
Antalyaspor - Göztepe
19.01.2020 16:00
Trabzonspor - Kasimpaşa
19.01.2020 16:00
Galatasaray - Denizlispor
19.01.2020 19:00
Beşiktaş - Sivasspor
20.01.2020 20:00
Rizespor - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
17
11
3
3
11
36
2
Erzurum BB
17
9
3
5
6
30
3
Keçiörengücü
17
7
7
3
5
28
4
Menemen Belediyespor
17
8
4
5
3
28
5
Akhisar Bld.Spor
17
7
6
4
4
27
6
Bursaspor
17
9
3
5
3
27
7
Ümraniye
17
7
4
6
2
25
8
Adana Demirspor
17
6
6
5
6
24
9
Balıkesirspor
17
6
6
5
4
24
10
Altay
17
6
6
5
3
24
11
Fatih Karagümrük
17
6
5
6
-1
23
12
Giresunspor
17
5
6
6
-6
21
13
İstanbulspor
17
4
7
6
0
19
14
Altınordu
17
4
6
7
-5
18
15
Osmanlıspor
17
4
4
9
-8
13
16
Boluspor
17
2
7
8
-9
13
17
Adanaspor
17
2
6
9
-10
12
18
Eskişehirspor
17
4
3
10
-8
6
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
17.01.2020 19:00
Menemenspor - Giresunspor
18.01.2020 14:00
ümraniyespor - Altay
18.01.2020 16:30
Adanaspor - Akhisarspor
18.01.2020 19:00
Altinordu - Hatayspor
19.01.2020 14:00
Istanbulspor - Erzurumspor
19.01.2020 14:00
Keçiörengücü - Eskişehirspor
19.01.2020 16:30
Boluspor - Osmanlispor
19.01.2020 19:00
Bursaspor - Karagümrük
20.01.2020 19:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Adana Demirspor