Bülent Uygun’un yerine Kayserispor’un başına geçen Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki, Antalya kampında İHA’nın sorularını cevapladı. “Bu takıma inanmasam gelmezdim” diyen Prosinecki “Başkan Berna Gözbaşı ile birlikte büyük işler yapacağız. Hayatımda ilk defa bir kadın başkan ile çalışıyorum. Türkiye’de de sanırım Süper Lig’de ilk kadın başkan. Bana teklif geldiğinde hissettiğim en önemli şey sürekli arkamda olması. Onunla konuşmalarımızda bana iyi işler yapabileceğimizi hissettirdi. İyi bir planlama yapabileceğimizi hissettirdi. Ben de o yüzden buraya geldim. Burada olmamın sebebi de çok çalışıp Kayserispor’u ligde tutmak” ifadelerini kullandı.

Her puana talibiz

Kayserispor’daki ilk dönemi olan 2012-2013 sezonunda ilk devreyi 15. sırada bitirmelerine rağmen sezon sonunda beşinci olarak büyük bir başarıya imza atmasının hatırlatılması üzerine tecrübeli çalıştırıcı “Benzer işler yapmayı her zaman istiyoruz. Burada da geleceğimiz için bütün puanlara talibiz. Ama bu kolay olmayacak. Çok zor bir lig var. 10 puandayız, ligin sonundayız. Elimizde olan oyuncular, burada kalmak isteyen oyuncular ve yeni getireceklerimizle beraber her puana talibiz ve ligde en iyi sıralara çıkmak için mücadele edeceğiz” diye konuştu. Daha önce de Kayserispor’da görev almasının kendisine avantaj sağladığını söyleyen Prosinecki “Taraftarımızın içi rahat olsun. Bu takım küme düşmeyecek” ifadelerini kullandı.

Kayseri’yi seviyorum

Kayserispor’da daha önce de görev yapan Robert Prosinecki “Bu şehri ve insanlarını seviyorum. Taraftarımızla her zaman iyi bir iletişimimiz oldu. Onları sevindirmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.