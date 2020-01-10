Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

UEFA ve TFF kriterlerine, ekonomik krize rağmen şampiyonluk arzusuyla devre arasında önemli transferler bekleyen Fenerbahçe camiası, Simon Falette hamlesiyle ikiye bölündü. Eintracht Frankfurt’tan kiralanan 27 yaşındaki Gineli savunmacı, Ali Koç döneminin altıncı stoperi olarak kayıtlara geçerken eleştiri okları sportif direktör Damien Comolli’ye yöneldi. Göreve geldiği günden beri sert tepkilerle karşılaşan Comolli, bu sefer sessiz kalmadı ve eleştirilere sosyal medya üzerinden cevap verdi. #Comolliistifa etiketinin gündem olmasıyla sabrı taşan sportif direktör, Twitter hesabı açtı ve eleştirilere aynı sertlikle cevaplar verdi. Açıklamalarını İngilizce yapan Comolli’nin sosyal medyadaki patlamasından kulübün de herkesle aynı zamanda haberi oldu.

Hukuki başvuru yapacağım

Simon Falette transferiyle hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulayan Damien Comolli, topu direkt Başkan Ali Koç’a attı. “Falette’nin alınmasını Başkan’ımız istedi” diyen Comolli “Çünkü onun takıma katkı sağlayabileceğine inandı. Başkan’ın kulübe yaptıkları hesaba katıldığında bu kararına saygı duymak gerekir” ifadesinde bulundu. Transferlerden komisyon aldığı yönündeki iddialara da değinen Fransız “Rogon Menajerlik Şirketi ile herhangi bir ilişkim yoktur. Ayrıca bu transfer sürecinin hiçbir yerinde yer almadım. Rogon’la sadece Tolga ve Luiz Gustavo transferlerinde görüştüm. Rogon’la bir ticari ilişkim olduğuna dair yorumlar ve iddialar kesinlikle yalan. Böyle konuşan kişilerle ilgili hukuki girişimlerde bulunacağım” açıklamasını yaptı.

Uyaracağım

F.Bahçe Başkan Ali Koç 1907 Derneği'nde önemli açıklamalar yaptı. Falette transferiyle ilgili dün gelişen olaylar üzerine konuşan Koç, "Comolli'nin twitter hesabı açmasından rahatsız oldum, bu yüzden uyaracağım, onu biz zaten koruruz. Ama transfer ile ilgili verdiği bilgi doğru, son transferi ben ve yönetim kurulu yaptık, Luis Gustavo transferinden memnunduk o ekiple çalıştık" derken, "Sol beke mutlaka takviye olacak. Kadromuzdaki bir oyuncuya iyi bir teklif var. Eğer kabul edersek yerine daha az maliyetli bir transfer yapabiliriz” sözlerini kullandı. Kulübün büyük bir borç yükü altında olduğunu vurgulayan Koç, “Eğer mali durumumuzu düzeltmezsek, şampiyon olsak dahi Avrupa’ya gidememe durumumuz var” şeklinde konuştu.

FALETTE SÖZ VERDİ

Çok çalışacağım

∂ Transferiyle sarı-lacivertli camiayı ikiye bölen Simon Falette, “Fenerbahçe, hem Türkiye’de hem de dünyada en iyi kulüpler arasında. Burada çok samimi bir şekilde karşılandım. Çok sıkı çalışacağım ve umarım her şeyin iyi olmasına katkı veririm” dedi.