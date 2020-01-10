Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Yardımcı Antrenör Levent Şahin ile bir araya gelen Şenol Güneş, sarı-kırmızılı takıma ikinci yarıda başarılar diledi. Ziyarette Şenol Güneş'in yanı sıra, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve TFF Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da yer aldı.