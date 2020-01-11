Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lacivert-beyazlılar bu sonuçla, İstanbul'da oynanan sezonun ilk maçındaki 74-64'lük mağlubiyetin de rövanşını almış oldu. THY Euroleague'de üst üste üçüncü maçını kazanan Efes ilk çeyreğe hızlı başladı ve bu bölümü 24-18 önde geçti. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren temsilcimiz soyunma odasına 45-42 önde girdi. Ergin Ataman'ın ekibi üçüncü çeyrekte de üstünlüğü kaptırmadı ve farkı biraz daha açarak final bölümüne 66-58 önde başladı. Son periyotta üçlüklerle üst üste sayılar bulan Barcelona 69-66 öne geçti. Ardından Ergin Ataman ikinci teknik faulünü alarak soyunma odasına gönderildi. Bitime 1.42 kala skor dengelendi: 79-79. Kalan sürede çok akıllı oynayan Efes, 86-82'lik skorla salondan galip ayrıldı.