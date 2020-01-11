Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda’da devam eden 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri’nde mücadele eden A Millî Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Belçika’yı 25-20, 25-15, 20-25, 22-25 ve 15-10‘luk setlerle 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından grubunu 6 puanla ikinci sırada bitiren millîler, 2012 ve 2016’nın ardından üst üste 3. defa yarı final vizesini aldı. Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, ilk sette rakibine göre çok daha istekliydi. 8-4 ve 16-11 üstünlük yakalayan milliler, ilk seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti.



> Altın setle bitirdik

Hande Baladın ve Meryem Boz ile sayılar bulan Sultanlar, 8-3 ve 16-9'luk üstünlüğün ardından ikinci seti de 25-15 önde bitirerek 2-0 öne geçti. Belçika sonraki iki seti 25-20 ve 25-22 ile kazanarak maçta skora eşitlik getirdi. Altın sete ile iyi başlayan milli takım, bloklardaki üstünlüğüyle 5-2 öne geçti. Hande Baladın'la sayılar bulan Guidetti'nin öğrencileri, seti 15-10, maçı 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, olimpiyatlara katılma yolunda bugün A Grubu'nu lider bitiren Polonya ile karşılaşacak.