Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın Antalya kampında bir basın toplantısı düzenledi. Çebi’nin gündeminde eski başkan Fikret Orman’ın ibra edilmemesi, TFF harcama limiti, Cenk Tosun transferi ve oyunculardan istenecek indirim vardı. “Fikret Orman’a dava açılacak mı” sorusunu cevaplayan Çebi “Dava açma hakkı bütün Beşiktaş Genel Kurul Üyelerinin hakkıdır. Hisse sahibi olan da açabilir. Biz hukuken ne gerekirse onu yapacağız. İbra edilmeyen tarihlere baktığımız zaman, o dönem yapılan transferlerde yönetim kurulu kararları olmadığını gördük. Tamamen Beşiktaş Futbol AŞ’yi taahhüt altına sokan kararlar alınmış ve bu imzaları dönemin başkanı atmış. Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisini aklamalıdır. İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Soru işaretleri cevaplanmak zorundadır” dedi.



> İbra edilmemesi normal

Fikret Orman’ın “Ağabey dediğim insanın bunu yapmasına çok kırıldım” diyerek ibra edilmemesine gösterdiği tepkinin hatırlatılması üzerine Ahmet Nur Çebi “Fikret Orman’a bana ağabey dediği için teşekkür ederim. Ancak bu şahsi konu değil. Kendisinden de rica ediyorum, bu işi şahsileştirmeye gerek yok, Beşiktaş’ı konuşalım. Ağabey, Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi’yi bir kenara bırakalım. Bana neden ağabey dedi, Beşiktaşlı olduğum için mi Ahmet Nur Çebi olduğum için mi bilmiyorum. Bu işi şahsileştirmeyelim. Bir önceki döneminde 10 milyon lira kâr eden şirketin, bir sonraki sene 307 milyon lira zarar edince ibra edilmemesi gerektiğini herkes bilir. Beşiktaş iyi idare edilebilseydi, 307 milyon lira zarar yazılmasaydı bizler de şimdiye kadar transferleri yapmış olacaktık. Bununla ilgili kişiler hesap vermeli” sözlerini kullandı.



ÇEBİ’DEN FEDERASYON’A SALVO

TFF yüzünden transfer kaçırıyoruz

“Cenk Tosun gündemimizdeydi ama TFF’ye yaptığımız limit başvurusuna hâlâ cevap gelmedi”

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Ahmet Nur Çebi “Abdullah Hoca ile birebir transfer konuşması yaptık. Bir iki bölgeye transfer ihtiyacı olduğunu söyledi. Limit problemi sebebiyle durumu anlayışla karşıladığını söyledi. Kur farkından doğan yüzde 15 hakkımızı kullanırsak bir iki transfer için hazırız. TFF onay verirse, 25-30 milyon lira transfer harcaması yapabiliriz. Cenk Tosun’la ilgilendik. TFF ne yazık ki çok ağır çalışıyor. Transfer limiti netleşmedikçe bir adım atamayız. Bu yavaşlık yüzünden bir transfer kaçırırsak üzülürüz” dedi.



Tosun Paşa C. Palace’ta

Beşiktaş’ın geri getirmeye çalıştığı Cenk Tosun, Everton’dan Crystal Palace’a altı aylığına kiralandı. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımıyla sözleşme imzalayıp idmana çıkan Cenk Tosun için 20 milyon avro satın alma opsiyonu belirlendi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Cenk’le ilgilendiklerini ancak TFF’den limit problemiyle ilgili cevap alamadıkları için bu transferin kaçma ihtimaline vurgu yapmıştı. Criystal Palace Başkanı Steve Parish “Cenk kendini ispatlamış bir golcü. Ona bir süredir hayranız, kadroya kattığımız için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.