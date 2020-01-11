Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Devre arası transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna Saracchi, Onyekuru ve Sekidika’yı katan, ayrıca Linnes ile Emre Akbaba’nın da lisansını tekrar çıkartan Galatasaray’da artık gözler gideceklerde. Teknik heyetin çağrısına kayıtsız kalmayarak olumlu cevap veren Babel, sezon sonuna kadar Ajax’a kiralandı. Sezon başında sarı-kırmızılı formayı giyen Hollandalı yıldız oyuncu, Falcao ile birlikte beklentilerin en çok olduğu isimlerdendi. Hatta 33 yaşında olmasına rağmen yapılan mali açıdan bir hayli yüksek kontrat, beklentilerin karşılığı gibiydi. İmza parası olarak 2 milyon avro ödenen golcü oyuncuda üç yıllık olan sözleşmesine göre senelik de 2,5 milyon avro kazanıyordu. Ancak Babel’de evdeki hesap çarşıya uymadı.



> Ajax’ta daha az alacak

Sahada gösterdiği performans, beklentilerin çok uzağında kaldı. Sarı-kırmızılı forma altında 20 maça çıkan Babel rakip fileleri sadece beş defa sarsabilirken bir tane de asiste imza attı. Hollandalı oyuncunun akışkan oyunda topu ayağında çok tuttuğunu ve takımın hızını kestiğini düşünen Fatih Terim’in kararıyla kapı önüne konuldu. Babel’in Galatasaray’a altı aylık maliyeti 3 milyon 250 bin avroyu buldu. Üstelik Babel, Ajax’ta düzenli forma giyebilmek adına Galatasaray’dan kazandığından daha düşük bir ücrete ‘tamam’ dedi. Büyük beklentilerle alınan Babel için altı ayda harcanan para, sarı-kırmızılıların sezon başındaki transfer planlamasındaki en büyük fiyaskolardan biri oldu.



5 - Babel, bu sezon G.Saray formasıyla 20 resmî karşılaşmada beş gol atarken bir de asist yaptı.



“EURO 2020 İÇİN FEDAKÂRLIK YAPTIM”

Her şey hızlı oldu

Ajax’a altı aylığına kiralanan Ryan Babel, eski takımına geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Beklenmedik bir gelişme olduğunu söyleyen Babel “Her şey hızlı oldu. Burada daha az kazanacağım ama bunu Avrupa Şampiyonası sırasında ödeyebileceğim bir yatırım olarak gördüm. Futbol oynamak için çalışan bir takıma geldim. Galatasaray’da ilk yarı bizim için sıkıntılı geçti” diye konuştu.



Kontenjan açmak için…

G.Saray, yeni transferlere kontenjan açabilmek adına Ryan Babel’e yol verdi. Sezon sonunda iki taraf yeniden masaya oturacak ve Babel’in Ajax’ta devam edip etmeyeceği netleşecek.