Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldız oyuncu tatil amacıyla gittiği ülkesi Nijerya’da sıtma parazitine maruz kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gerek sağlık ekibimiz ve Liv Hospital'ın değerli uzman hekimlerinin belirlediği uluslararası tedavi protokolleri gerekse Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır" denildi. Onyekuru'nun sahalardan en az 3-4 hafta uzak kalacağı öğrenildi.